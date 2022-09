Ook buiten politiek kritiek op kabinetsplannen

Er is veel kritiek op de plannen. Te laat en te weinig, is vanuit de oppositie te horen. Zo is het prijsplafond er pas op het allerlaatste moment gekomen en staat dat ook niet in de miljoenennota, het document waarin het kabinet alle plannen voor volgend jaar publiceert.



Maar ook buiten de politiek is er kritiek. De Raad van State (RvS), de onafhankelijke adviseur van het kabinet, schrijft in een advies dat het niet duidelijk is hoe alle plannen worden betaald. Dat is nu nog niet zo erg, schrijft de RvS, maar het kabinet houdt zich niet aan de eigen begrotingsregels. "Een zorgwekkende ontwikkeling", vindt de adviseur.