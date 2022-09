VVD, CU en CDA hekelen 'politiek opzetje' Wilders over aanklacht kabinet



Wilders vindt het "onaanvaardbaar" dat "een miljoen mensen onder de armoedegrens" zijn gezakt. Dat is volgens de PVV'er strafbaar. Daarom dient hij een klacht in tegen het gehele kabinet wegens een ambtsmisdrijf.



Bij ambtsmisdrijven van Kamerleden en kabinetsleden worden zij berecht door de Hoge Raad. Wilders wil dat dit nu ook gebeurt. De PVV heeft dit twee keer eerder geprobeerd. In 2009 deed hij dat, omdat de toenmalige minister voor Integratie weigerde vragen te beantwoorden over de kosten van immigratie. In 2021 volgde een tweede poging, omdat het kabinet geen feitenrelaas over de toeslagenaffaire wilde delen. Beide keren werd zijn voorstel met een ruime meerderheid verworpen.



Pieter Heerma (CDA) noemt het een "onzinnig politiek opzetje". Ook Sophie Hermans (VVD) en Gert-Jan Segers (CU) zijn niet te spreken over Wilders' voorstel.