Klaver staat even stil bij ophef rond Baudet, daarna focus op koopkracht

Het debat wordt weer hervat met GroenLinks-leider Jesse Klaver. "Ik zal nog eens iemand voor laten gaan", grapt hij. Baudet had gevraagd of hij eerder mocht spreken vanwege "positief, persoonlijk nieuws". Het is niet duidelijk of dit iets met zijn hoogzwangere vrouw heeft te maken. "Dit is politiek op zijn aller-, aller-, allerlelijkst", zegt Klaver over de opmerkingen van Baudet richting Kaag.



Klaver gaat verder met waar hij het eigenlijk over wilde hebben: het aanpakken van de crises. Of beter gezegd, het ontbreken van een aanpak. Hij heeft wel complimenten voor "de omvang van het koopkrachtpakket voor 2023." Toch valt het hem op hoe rigoureus alle hulp daarna stopt. Wat betreft het prijsplafond is hij blij dat het er komt. Het is mede zijn voorstel dat is overgenomen door het kabinet. Maar hij vindt ook dat te veel mensen buiten de boot vallen.



"We moeten af van paniekvoetbal", zegt Klaver. Daarom moet de politiek wat hem betreft grip krijgen op zorg, onderwijs en woningbouw. Verder moet de welvaart eerlijk worden verdeeld. Klaver ziet dat het kabinet daar al deels mee is begonnen door vermogen zwaarder te belasten en arbeid minder. Maar dat is nog te weinig, vindt de GroenLinks-voorman.