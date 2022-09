Kabinet en energiebedrijven zijn het eens geworden over een prijsplafond voor gas en stroom voor dit jaar. Door de noodmaatregel gaat de energierekening in november al omlaag en duurt tot en met 2023.

Dat melden ingewijden aan persbureau ANP maandagavond.

De maatregel gaat vanaf 1 januari helemaal gelden, maar de energierekening gaat in november al omlaag.

De kosten worden geschat op 6 tot 10 miljard euro. Dat wordt deels betaald door een eerdere belastingkorting op de energienota voor volgend jaar te schrappen

Er komt daarnaast een noodfonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Daar wordt door het kabinet 50 miljoen euro voor uitgetrokken. Energiebedrijven betalen hier ook aan mee.

Lang was de boodschap dat er voor dit jaar geen forse ingrepen meer gedaan konden worden om de torenhoge energiekosten wat te dempen.

Dat had vooral te maken met problemen om die maatregelen uit te voeren. Met name de Belastingdienst zou hier niet op berekend zijn, was steeds de lezing van onder andere minister Sigrid Kaag (Financiën) en premier Mark Rutte.