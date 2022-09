Kabinet en energiebedrijven zijn het eens geworden over een prijsplafond voor gas en stroom voor dit jaar. Door de noodmaatregel gaat de energierekening in november al omlaag en dat duurt tot en met 2023. Details moeten nog worden uitgewerkt. Dat melden ingewijden maandagavond aan persbureau ANP.

De maatregel gaat vanaf 1 januari helemaal gelden, maar de energierekening gaat in november al omlaag.

De kosten worden geschat op 6 tot 10 miljard euro. Dat wordt deels betaald door een eerdere belastingkorting op de energienota voor volgend jaar te schrappen.

Er komt daarnaast een noodfonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Daarvoor wordt door het kabinet 50 miljoen euro uitgetrokken. Energiebedrijven betalen hier ook aan mee.

De verdere uitwerking wordt naar verwachting dinsdag op Prinsjesdag bekendgemaakt.

Druk van buiten om dit jaar iets te doen groeide

Lange tijd was de boodschap dat er voor dit jaar geen forse ingrepen meer gedaan konden worden om de torenhoge energiekosten wat te dempen. Dat had vooral te maken met problemen om die maatregelen uit te voeren. Met name de Belastingdienst zou hier niet op berekend zijn, was steeds de lezing van onder anderen minister Sigrid Kaag (Financiën) en premier Mark Rutte.

Eind augustus werden het kabinet en coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie het eens over een "omvangrijk" koopkrachtpakket.

De maatregelen, bij elkaar ongeveer goed voor zo'n 15 miljard euro, worden alleen pas volgend jaar ingevoerd, terwijl steeds meer huishoudens financieel in de knel komen omdat hun energiecontract afloopt. Sommige mensen moeten daardoor drie of vier keer zoveel gaan betalen voor gas en licht.

Lang bleef het stil vanuit het kabinet en de coalitie, maar de druk werd steeds groter om toch nog dit jaar met iets te komen. Uiteindelijk werd door deze partijen afgelopen weekend koortsachtig overlegd en nu is de kogel dan eindelijk door de kerk.

Plan GroenLinks en PvdA lijkt blauwdruk

Er is geen sprake van volledige compensatie. De prijzen worden tot een gemiddeld verbruik vastgezet op het niveau van januari dit jaar. Dat is dus nog voor de oorlog van Rusland met Oekraïne.

Die prijs is alsnog hoog vergeleken met de afgelopen jaren, maar een stuk lager dan nu. Boven het gemiddelde verbruik geldt de actuele prijs. Hierdoor blijft de prikkel bestaan om energie te besparen, een belangrijk klimaatdoel van het kabinet.

Het plan lijkt veel op het voorstel waarmee GroenLinks en PvdA afgelopen zomer kwamen. Partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) werden maandagmiddag door Rutte uitgenodigd om hun idee toe te lichten.

De linkse oppositiepartijen vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet zo lang heeft gewacht met ingrijpen om mensen nog dit jaar extra financieel bij te staan. Die verontwaardiging leeft overigens oppositiebreed.

Het kabinet en de coalitie hebben altijd gezegd dat er het afgelopen jaar al bijna 7 miljard euro extra is uitgegeven en dat er voor volgend jaar een omvangrijk pakket volgt.