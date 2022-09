Het kabinet werkt aan een prijsplafond voor stroom en gas. Zo worden huishoudens geholpen die in financiële problemen (dreigen te) komen vanwege de torenhoge energierekening. De maatregel, als die er uiteindelijk ook komt, wordt op zijn vroegst volgend jaar ingevoerd.

Officieel is er nog geen besluit genomen over een prijsmaximum, zei premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Zijn antwoorden hierop hield hij daarom "expres even in het vage".

Het overleg tussen de betrokken partijen is volgens Rutte "constant aan de gang". Hij hoopt "de komende dagen" een uitkomst te presenteren.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) was een stuk minder vaag. Tijdens een Kamerdebat over de gasmarkt ging hij donderdagavond vrij specifiek in op het plan, dat voor het eerst door GroenLinks en PvdA werd geopperd.

"Een vorm van een prijsplafond is nuttig voor meer stabiliteit en zekerheid", zei Jetten. Met name het voorstel van de linkse oppositiepartijen spreekt hem aan. De prijs wordt namelijk tot het gemiddelde verbruik (1.500 kuub gas en 3.300 kilowattuur elektriciteit) vastgezet op het niveau van januari 2022. Daarboven gaat de actuele, veel hogere prijs weer in.

Het is de bedoeling mensen te helpen, maar dat mag er niet toe leiden dat het gasverbruik de lucht in schiet door een goedkope prijs. De laatste maanden hebben Nederlanders juist aanzienlijk minder gas verbruikt. "We hebben verduurzaming hoog in het vaandel staan", zei Jetten.

Het is waarschijnlijk niet de vraag of er een prijsplafond voor de energierekening komt, maar wanneer. Ook daar was Jetten duidelijk over: niet dit jaar. Rutte kwam met een soort gelijke waarschuwing, zoals hij die al maanden geeft: "Wat er in 2022 nog wel kan, zal echt beperkt zijn."

Veel mensen kunnen niet wachten op 'historisch' koopkrachtpakket

Steeds meer huishoudens snakken naar extra financiële ruimte. De energierekening wordt bij een steeds grotere groep drie of soms zelfs vier keer zo duur.

Het kabinet heeft dit jaar al 7 miljard euro uitgetrokken om de stijgende prijzen iets het hoofd te bieden en belooft hier voor volgend jaar zelfs 15 miljard euro aan uit te geven.

Het koopkrachtpakket is "historisch in omvang", vindt het kabinet zelf. Dat blijkt uit de gelekte Prinsjesdagstukken die officieel volgende week dinsdag worden gepubliceerd.

Januari is alleen heel ver weg voor mensen die het financieel nu al niet meer redden. Het kabinet waarschuwt alleen keer op keer dat er dit jaar waarschijnlijk niets extra's meer geregeld kan worden. Uitvoeringsorganisaties, met de Belastingdienst voorop, zijn hier niet op berekend.

Liberale energiemarkt komt nu even niet zo goed uit

Het laat zien hoe lastig het is snel actie te ondernemen. Dat geldt niet voor alle landen. In Frankrijk gaat men bijvoorbeeld veel voortvarender te werk. De regering heeft de stijging van de energieprijzen tot het einde van dit jaar beperkt tot 4 procent.

Logisch, vindt Rutte. "De energiemarkt is in Frankrijk staatsgestuurd. De regering kan voor de Franse burger vrij precies bepalen wat de energierekening is en wat zij subsidiëren. In Nederland is dat veel ingewikkelder, omdat wij een geliberaliseerde energiemarkt hebben."

Bronnen rondom het kabinet geven inmiddels toe: die geliberaliseerde energiemarkt komt nu even niet zo goed uit.

Frustratie in Kamer om uitblijven steun dit jaar

Dat er voor dit jaar niets meet in het vat zit, leidt tot grote frustraties bij vrijwel de gehele oppositie. "Als Rutte werkelijk denkt dat mensen tot januari kunnen wachten op hulp, heeft hij geen idee wat er allemaal speelt in Nederland en bij gezinnen", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver tegen NU.nl.

Ook binnen de coalitie voelt men de druk dat er nu nog iets moet gebeuren. "Ik sluit niet uit dat we dit jaar nog extra stappen kunnen zetten. Daar wordt koortsachtig over nagedacht", liet ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zich ontvallen in een interview met de Volkskrant.

Geld is niet het probleem zolang de ellende niet nog jaren duurt, valt te horen binnen het kabinet. Het zit echt vast op de uitvoering.

De oppositie zal dit niet slikken, al is het maar omdat energiebedrijf Vattenfall deze week in de Tweede Kamer zei dat een prijsplafond dit jaar wél kan.

Daarmee staat het thema voor de Algemene Politieke Beschouwingen, het belangrijkste debat van het jaar, volgende week al vast: meer koopkrachtreparatie voor dit jaar, ondanks de ontelbare keren dat Rutte de verwachtingen probeert te temperen.