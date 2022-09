Het kabinet doet te weinig voor de steeds grotere groep die in de problemen komt door de extreem hoge energieprijzen, zeggen partijleiders Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) in een gezamenlijk interview tegen NU.nl. De oppositiepartijen willen nog dit jaar een prijsplafond voor de energierekening. "Ik hoop dat het kabinet de wanhoopskreten uit de samenleving ook hoort."

"Ik hoor steeds hoe erg kabinetsleden het vinden dat de prijzen zo stijgen. Doe er dan iets aan, anders is het gratis medelijden", zegt Klaver op zijn werkkamer in Den Haag, terwijl hij met zijn hand op de tafel slaat.

Kuiken verzucht: "Mensen komen in de gezondheidsproblemen en mentale problemen. Schuldhulpverleners kunnen hun werk niet eens meer doen."

Beiden hameren al maanden op meer actie van het kabinet. De reeds uitgetrokken extra miljarden om de pijn van de stijgende energieprijzen iets te verzachten, zijn in hun ogen niet genoeg.

Het volgende noodpakket, naar verluidt met een omvang van zo'n 15 miljard euro vanaf januari, komt volgens hen te laat. Een nog op te zetten noodfonds voor mensen die hun energierekening niet kunnen betalen, is vernederend, vinden ze.

De frustratie over het uitblijven van extra hulp voor dit jaar groeit. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) had een "paternalistisch toontje", kreeg ze deze week van een boze Klaver te horen. "Ze gaf helemaal geen antwoord!", zegt de GroenLinks-leider nog steeds geïrriteerd.

De linkse partijen willen daarom zo snel als mogelijk een prijsplafond voor de energierekening. Een huishouden met een gemiddeld verbruik komt daarmee op een maandbedrag van 239 euro.

Waar zit jullie grootste frustratie?

Klaver: "Je zag dit al maanden aankomen. In maart hebben we het kabinet om een prijsplafond voor de energierekening gevraagd. Het kabinet rent van crisis naar crisis. De enige constante is dat mensen onder het bestaansminimum zakken."

"Het kabinet heeft zitten slapen of liegt dat het niet wist wat er zou gaan gebeuren. Beide is verwijtbaar."

Is een prijsplafond dan dé oplossing?

Kuiken: "Het is een belangrijke stap. De energierekening wordt voor heel veel mensen drie of vier keer zo hoog. Ons voorstel scheelt voor al die mensen honderden euro's."

"Het kabinet moet meer doen voor de midden- en lage inkomens, voor de zzp'ers en voor het mkb. Je kunt met ons voorstel echt het verschil maken. Het verschil tussen wel of niet warm douchen, wel of niet in de ellende komen. Het kan, dat zeggen de energiebedrijven zelf ook."

Klaver: "Ons voorstel heeft effect voor 70 procent van de huishoudens. Dit kabinet heeft de middenklasse laten vallen. Mensen met een baan van veertig uur komen niet meer rond."

Denken jullie dat het kabinet dit bewust doet?

Klaver: "Je kunt de oorlog niet oplossen. Maar je kunt wel met beleid veel ellende hier voorkomen. Grijp in op de energiemarkt. Dat moet echt, want de groep die erdoor wordt geraakt, wordt steeds groter. Het zijn niet alleen meer de allerarmsten. Ook de middengroepen."

Kuiken: "Er moet ook wat aan de hoogte van de huren gebeuren en het verduurzamen van huizen. Het kabinet heeft onvoldoende oog voor wat er gebeurt bij mensen thuis. Ze zijn te veel bezig met elkaar. Met oplossingen voor de korte termijn."

Een prijsplafond voor de energierekening is ook voor de korte termijn.

Klaver: "Met Prinsjesdag komen wij met structurele oplossingen. We gaan mensen met vermogen zwaarder belasten en werkenden minder. We zetten ons verder in voor bijvoorbeeld een hoger minimumloon en energiebesparing."

Dit kabinet belast vermogens al zwaarder.

Klaver: "Het is ook wat je van de overheid verwacht. Wanneer help je mensen? Wij geloven dat de verzorgingsstaat er voor iedereen is, het kabinet denkt dat de verzorgingsstaat pas nodig is als mensen al door het ijs zijn gezakt."

"Het kabinet werkt aan een noodfonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dat is te laat, dan ben je al over het randje gedonderd."

"Iemand zei laatste tegen mij: ik wil heel graag mijn eigen broek ophouden, maar mijn riem en bretels zijn afgepakt."

Kuiken: "Zo'n noodfonds is bovendien heel vernederend. Niemand wil schulden. Dat zorgt voor stress en ellende. Als je eenmaal in armoede komt, draag je dat je leven lang met je mee. Je moet echt van een andere planeet komen als je denkt dat dit echt gaat helpen."

Is het kabinet losgezongen van de realiteit?

Klaver: "Ja, volstrekt. Als premier Mark Rutte werkelijk denkt dat mensen tot januari kunnen wachten op hulp, heeft hij geen idee van wat er allemaal speelt in Nederland en bij gezinnen."

"Ouders met kinderen krijgen nu brieven van school over de ouderbijdrage. De contributie van de sportclubs moet worden betaald. En guess what: kinderen groeien, dus die hebben nieuwe sportkleren nodig. De boodschappen worden alsmaar duurder."

"Als er echt niets mogelijk meer is dit jaar, dan accepteren wij dat. Maar dat is niet zo. We hebben dit in maart al gezegd. De energierekening kan nu nog in november omlaag, maar het kabinet doet het niet."

GroenLinks en PvdA kunnen plannen wegstemmen in de Eerste Kamer, omdat de coalitie daar geen meerderheid heeft. Gaan jullie dat machtsmiddel gebruiken?

Klaver: "Het moet over de inhoud gaan. Wij denken dat we een goede zaak hebben. Daar voeren we volgende week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen eerst het gesprek over."

Dat gesprek voeren jullie al sinds maart, zijn jullie niet te goedgelovig?

Klaver: "We lopen er nu niet op vooruit. Dit is ons plan en het werkt! Weerleg maar eens waarom het niet kan. Dan blijft het oorverdovend stil."

Kuiken: "Wat er volgend jaar gaat gebeuren, zien we volgende week. Wij doen een ultieme poging dit jaar nog iets te regelen. Wil het kabinet ons plan verbeteren? Hartstikke fijn. Wil je je eigen naam erop zetten? Be my guest. Als er maar iets gebeurt!"

Is dit een wanhoopspoging om tot het kabinet door te dringen?

Kuiken: "Ik voel de wanhoop van de mensen thuis."

Voelen jullie je serieus genomen door het kabinet?

Klaver: "Ze nemen de problemen in Nederland niet serieus. Ik hoor steeds hoe verschrikkelijk de kabinetsleden het allemaal vinden, maar er wordt niet doorgepakt."

Kuiken: "Mensen willen dat er nu iets gebeurt. Ik hoop dat het kabinet de wanhoopskreten uit de samenleving ook hoort."