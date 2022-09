Komende winter worden de problemen als gevolg van de extreem hoge energieprijzen nog beter zichtbaar. Energiebedrijven zien de financiële problemen bij hun klanten alleen maar toenemen als het kabinet geen extra maatregelen neemt. Bij Eneco heeft al een kwart van de klanten een betalingsachterstand.

"Wij zitten nu een beetje in de stilte voor de storm", zegt Eneco-topman Ron Wit woensdag tijdens een gesprek in de Tweede Kamer. Samen met andere experts praat hij de parlementariërs bij over de betaalbaarheid van energie voor huishoudens.

Die stilte is er omdat nog niet iedereen zijn eindafrekening van het energiebedrijf heeft gehad en nog niet iedereen een variabel contract heeft. Dat is een contractvorm waarbij de prijzen tussentijds aangepast kunnen worden. "Maar we zien wel dat die storm eraan komt", zegt Wit daarom.

Bij Eneco heeft al een op de vier klanten een betalingsachterstand, waarvan 8 procent meer dan 500 euro en 17 procent zelfs meer dan 1.000 euro. "Dat leidt tot schulden en problemen. Wij denken dat het erger wordt", stelt de Eneco-topman.

Wit noemt het feit dat energiebedrijven juist financieel profiteren van deze situatie pijnlijk en zegt het gevoel "van onrecht en onmacht" te begrijpen. De winst van Eneco steeg van 118 miljoen euro in 2020 naar 209 miljoen in het afgelopen jaar.

Vraag of kabinet genoeg doet

Het kabinet zal volgende week dinsdag op Prinsjesdag naar alle waarschijnlijkheid bekendmaken dat bedrijven die juist veel winsten maken vanwege de hoge gasprijs, extra belasting moeten betalen. Dat geld wordt weer teruggesluisd naar huishoudens om de hoge prijzen iets te dempen.

De energiebedrijven werken momenteel samen met het kabinet aan een noodfonds voor klanten die hun rekening niet meer kunnen betalen. Hoe dat fonds eruit komt te zien en wie er wanneer gebruik van kan maken, is nog niet bekend.

Naast dit noodfonds heeft het kabinet voor volgend jaar een koopkrachtpakket van zo'n 15 miljard euro klaarliggen. Het is alleen de vraag of dat op tijd en genoeg is.

Nibud ziet groep met financiële zorgen groeien

Budgetvoorlichtingsorganisatie Nibud ziet nu al een forse toename van het aantal mensen dat moeilijk rondkomt. "Ook van de groep die tot nu toe geen financiële zorgen had", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

De keuzes die mensen moeten maken zijn schrijnend, vindt Vliegenthart. "We horen verhalen dat mensen niet meer koken. Of ze draaien de verwarming komende winter helemaal niet meer aan en hebben ook nog de laatste sportactiviteit van hun kind opgezegd."

Voor de laagste inkomens is er dit jaar de energietoeslag van 1.300 euro in het leven geroepen. Maar niet iedereen maakt daar gebruik van, merkt de Nibud-directeur op. Volgens een onderzoek van het Nederlands Dagblad is dat in de vier grootste gemeenten bij een op de zes huishoudens het geval.

"Dat maakt het extra urgent om verder te kijken dan naar de maatregelen die er op dit moment zijn. Wij zien dat mensen zonder extra hulp in de winter niet rondkomen", zegt Vliegenthart.