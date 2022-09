Na de aardbeving van Huizinge in 2012 zette de provincie Groningen zich in voor het versterken van de leefbaarheid van het gebied. De samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de NAM ging niet van een leien dakje. "Echt alles moest bevochten worden. Alles", zei voormalig provinciebestuurder William Moorlag woensdag tegen de enquêtecommissie.

De eerste keer dat Moorlag (PvdA) te maken kreeg met het ministerie was in de winter van 2013/2014. De provincie was in die tijd bezig om steun te krijgen voor investeringen in het gebied. Het provinciebestuur wilde dat de leefbaarheid en economie versterkt werden. Zo vroeg de commissaris van de Koning Max van den Berg openlijk voor 1 miljard euro.

De commissie-Meijer, die er was gekomen op initiatief van de provincie, had een advies geschreven. Daarin stond wat er nodig was voor een duurzame toekomst voor Groningen.

Moorlag had in januari 2014 een afspraak met toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken). Zijn inzet: het advies van de commissie doorvertalen naar een bestuursovereenkomst. Het gesprek verliep "niet makkelijk". Volgens Moorlag had de minister "een eigen plan uitgedokterd" en zat Kamp in "de zendmodus".

Er zaten wel goede elementen in het plan, vertelde Moorlag. Maar tegelijkertijd wilde de minister het gebied dat aangepakt moest worden klein houden. Ook kwamen niet alle punten van de commissie-Meijer terug in het plan. "Het Rijk wilde niet meer doen dan nodig was."

Uiteindelijk is er verder onderhandeld met ambtenaren en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Ook dit overleg verliep zeer moeizaam, blikte de voormalig provinciebestuurder terug.

NAM heeft 'eigen ruiten ingegooid'

In het bestuursakkoord dat uiteindelijk werd gesloten, was afgesproken dat er een dialoogtafel zou komen. De dialoogtafel was de naam die werd gegeven aan het overleg dat plaatsvond tussen Economische Zaken, de NAM, Groningse bestuurders en maatschappelijke vertegenwoordigers. Het doel was de regio meer betrekken bij de beleidsvorming.

De tafel kwam nooit goed uit de verf. "Het was voor ons alsof we met een groot kapmes door de jungle moesten hakken", omschreef Moorlag de gang van zaken.

“Als mijnbouwwerker doe je het al snel slecht. Maar zó slecht, daar kon ik met mijn verstand niet bij.” William Moorlag, voormalig provinciebestuurder

Zo was het opstellen van een nieuw schadeprotocol een zware opgave. Ook had Moorlag aan tafel bij de NAM aangedrongen om de huizen die in de stutten stonden zo snel mogelijk aan te pakken. Maar een aantal maanden later bleek al dat de NAM "niet presteerde".

Moorlag begrijpt niet waarom de NAM en het ministerie "het zo hebben verprutst". "Als mijnbouwwerker doe je het al snel slecht. Maar zó slecht, daar kon ik met mijn verstand niet bij", zei de voormalig provinciebestuurder. De NAM heeft volgens hem de eigen ruiten ingegooid.

Kamp wilde geen andere aanpak van versterkingsoperatie

De versterkingsoperatie belandde vervolgens "in een moeras", vertelde Moorlag. In de loop van 2014 werd de impact ervan duidelijk. Op basis van berekeningen die toen gemaakt werden, zou het mogelijk om zo'n 160.000 woningen gaan. De versterking zou - zo had Moorlag zelf uitgerekend - tussen de 12 en 27 jaar gaan duren.

"Dat was volstrekt onhaalbaar en verwoestend voor Groningen", stelde Moorlag. In een gesprek met Kamp probeerde hij dit over te brengen en duidelijk te maken dat een andere aanpak nodig was. De oud-provinciebestuurder pleitte voor een publieke rol in de aanpak, maar daar wilde Kamp "niets van weten".

Enige tijd later kondigde Kamp alsnog aan dat er publieke regie moest komen. Moorlag had graag gezien dat er iemand werd aangesteld met doorzettingsmacht en een eigen budget. Maar daar voelde Kamp niets voor. De minister wilde volgens de oud-provinciebestuurder zelf regie houden. Uiteindelijk kwam als compromis een Nationaal Coördinator Groningen (NCG). "Dat was het meest haalbare."

Kamer heeft niet het verschil kunnen maken voor Groningers

De PvdA'er omschreef Kamp tijdens het verhoor eerder al als een "standvastige minister". Zo was er begin 2013 geen enkele ruimte voor de provincie om iets in te brengen in het besluit dat Kamp nam over de gaswinning. "Je kunt nog makkelijker met je blote handen een heipaal van 18 meter uit de grond trekken", illustreerde Moorlag.

Hij hield de enquêtecommissie ook nog een spiegel voor. De oud-provinciebestuurder uitte aan het einde van zijn verhoor stevige kritiek op de rol van de Tweede Kamer. De parlementariërs hebben volgens hem niet het verschil kunnen maken voor de Groningers.