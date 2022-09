De Groningse gaswinning kwam in 2013 prominent op de politieke agenda terecht. De enquêtecommissie verhoorde dinsdag drie oud-Kamerleden om een beeld te krijgen van de rol van de Tweede Kamer in het dossier.

Jan Vos (PvdA) moest vanwege het coalitiebelang regelmatig "op het randje balanceren", zei hij. Zijn partij regeerde in die tijd samen met de VVD. In 2014 begon het standpunt van de PvdA uiteen te lopen met die van het kabinet, maar Vos wilde geen kabinetscrisis riskeren.

In januari 2014 nam toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) een besluit om de gaswinning terug te schroeven. Hij stelde voor dat jaar een maximum in van 42,5 miljard kuub.

Het debat over dit besluit was "heel spannend", vertelde Vos. De Tweede Kamer had toen net gehoord dat de gaswinning in het jaar ervoor forse hoger was uitgevallen dan het plan was. Het ging om een recordhoeveelheid sinds 1981, terwijl de toezichthouder toen al had geadviseerd om de gaswinning te verlagen.

Vos was naar eigen zeggen "razend". In het debat heeft hij aangegeven dat het "schandalig" was. "Het enige stapje dat ik extra had kunnen zetten was het naar huis sturen van de minister. Daar waren we niet toe bereid."

Zijn PvdA-fractie wilde wel dat de gaswinning voor 2014 verder zou worden verlaagd dan de 42,5 miljard kuub. Maar "het gevoel van urgentie was niet zo groot dat we het noodzakelijk vonden om een crisis te creëren", zei Vos.

'PvdA wilde gaswinning omlaag, maar beet nooit door'

De 42,5 miljard kuub was juist op verzoek van toenmalig PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) ingesteld. Kamp wilde liever inzetten op 40 miljard kuub. Dat gaf Dijsselbloem vorige week toe tijdens zijn verhoor. Vos was hier in die tijd niet van op de hoogte, zei hij.

René Leegte (VVD) had in die periode het gevoel dat de PvdA "in een spagaat zat". "Mijn collega (Vos, red.) wilde dat de gaswinning naar beneden ging, maar hij beet er nooit op door", zei het voormalig Kamerlid in zijn verhoor tegen de commissie. Vos gaf in zijn verhoor juist aan dat de VVD meer "op de lijn van doorpompen zat".

Vos heeft naar eigen zeggen jarenlang zo veel mogelijk druk uitgeoefend op het kabinet om de gaswinning te verlagen. Ook Leegte benadrukte dat hij sinds 2014 al opriep tot een lagere winning. Toch stonden beide Kamerleden in achter de besluiten van het kabinet.

'Ik werd nog net niet keihard uitgelachen'

De enquêtecommissie verhoorde dinsdag ook een voormalig Kamerlid van de oppositie. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) was samen met haar collega van de PvdD de eerste die fel oppositie voerde tegen de kabinetsbesluiten.

In februari 2013 riep ze het kabinet op om alsnog het advies van de toezichthouder op te volgen. Ze diende een motie in om de gaswinning met 40 procent te verlagen. "Ik werd nog net niet keihard uitgelachen, maar het kwam er wel aardig in de buurt", vertelde ze aan de commissie.

In de jaren erna probeerde ze grip te krijgen op het dossier. Dit was "onwaarschijnlijk ingewikkeld", zei ze. De informatie die het kabinet met de Kamer deelde was enorm complex. Bij het stellen van Kamervragen "stuitte ze steeds op een betonnen muur van antwoorden". Kamp gaf telkens aan dat verlaging geen optie was, omdat er dan mensen in de kou zouden komen te zitten.

"De Kamer had meer informatie kunnen en moeten krijgen en de minister had dat moeten kunnen en moeten weten", reflecteerde Van Tongeren. Ze doelde met haar uitspraak op het feit dat uit eerdere verhoren is gebleken dat er in die tijd op het ministerie wel degelijk meer informatie over de leveringszekerheid lag.

Vos en Leegte erkennen ook dat informatie niet volledig was

Ook Vos is boos over deze ontwikkeling. "Dat is voor mij wel een eyeopener geweest. Dat betekent dat we gewoon jarenlang hebben staan discussiëren over leveringszekerheid, terwijl het eigenlijk een beetje flauwekul was."

Vos is verder wel tevreden over de informatiepositie van de Kamer. Soms zag hij "door de bomen het bos niet meer". Leegte en Van Tongeren waren kritischer. Zij stipten allebei aan dat het dossier veel te groot was voor een Kamerlid. Van Tongeren moest het met anderhalve medewerker doen, terwijl ze meerdere ministeries volgde.

De commissie vroeg ook nog aan de Kamerleden hoe ze terugkijken op hun periode als woordvoerder op het gaswinningsdossier.

"De gaswinning was niet omlaag gegaan zonder dat de Kamer zich verenigd had en een front had gevormd", zei Vos die grotendeels positief terugkijkt op de rol van het parlement. Leegte had juist graag gezien dat de Kamer meer samen was opgetrokken en elkaar hadden geholpen met het delen van kennis.

"Ik heb als Kamerlid, maar ook samen met de hele kamer, in dit dossier gefaald. We hebben niet op tijd voldoende verandering teweeg kunnen brengen als hoogste orgaan in onze democratische rechtsstaat", zei Van Tongeren.