Premier Mark Rutte benadrukt dat niet iedereen op Prinsjesdag gerustgesteld kan worden. Hij vertelt wel dat er "aanzienlijke bedragen" worden uitgegeven om de pijn van de stijgende prijzen iets te verzachten.

"Ik ben bang dat niet iedereen gerustgesteld zal zijn op Prinsjesdag", zegt Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "We proberen met een enorme financiële ingreep deze stijgende prijzen het hoofd te bieden. Het raakt heel veel mensen. Van: 'Kan ik mijn kinderen nog voeden?' Tot: 'Kan ik mijn huis verwarmen?'"

De energieprijzen, brandstofprijzen en boodschappen zijn zo hard gestegen, dat daar niet tegenop valt te compenseren, waarschuwt Rutte. "Het is van een zodanige omvang, dat de overheid het niet met een schild kan weghouden. Dat schild trekken we op, maar het dempt en compenseert niet."

Koopkrachtreparatie dit jaar blijft 'uitermate ingewikkeld'

Een aantal weken geleden werden coalitie en kabinet het eens over de koopkrachtplannen voor 2023. Tot nu toe lekte uit dat het minimumloon en de uitkeringen vanaf januari met 10 procent stijgen.

De zorg- en huurtoeslag gaan daarnaast omhoog, de energietoeslag blijft ook in 2023 bestaan en de middeninkomens krijgen wat meer lucht via lagere inkomstenbelasting en een hogere arbeidskorting. Rutte wilde niet ingaan op de details, want die worden zoals gebruikelijk op Prinsjesdag (dit jaar op 20 september) bekendgemaakt.

In principe zit er voor dit jaar geen extra koopkrachtreparatie meer in, buiten de al gepresenteerde pakketten van zo'n 7 miljard euro. Al wilde Rutte ook niet helemaal uitsluiten dat er dit jaar nog extra geld wordt uitgetrokken. "Ik wil de verwachtingen niet opschroeven. Het is uitermate ingewikkeld om nog iets te doen te doen in 2022."

De roep om duidelijkheid is luid nu de financiële nood zo hoog is. Toch wil Rutte tot Prinsjesdag niets zeggen over de omvang van het pakket of de maatregelen die zijn genomen. Hij denkt ook niet dat het iets zou helpen om de onzekerheid, waar miljoenen mensen in zitten, weg te nemen. "Ik geloof niet dat ik alle zorgen wegneem als ik nu ga vertellen hoe alles eruit ziet vanaf 2023."