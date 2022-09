In de Tweede Kamer is geen enkele partij echt tevreden met het asielakkoord dat het kabinet twee weken geleden presenteerde. Bij de oppositie vindt rechts het niet streng genoeg, terwijl linkse partijen de afspraken juist te hardvochtig vinden. Binnen de coalitie was er dezelfde scheidslijn.

"Dit zijn geen besluiten die over één nacht ijs worden genomen. Dit zijn rotbesluiten om te nemen, maar het zijn noodzakelijke besluiten", zei een getergde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) donderdag op een gegeven moment in het debat over de asielcrisis.

Kamer en kabinet hadden de hele dag uitgetrokken om de plannen te bespreken. De gehele asielketen is volledig vastgelopen, met als dieptepunt dat er de afgelopen zomer honderden mensen buiten voor de poort van aanmeldcentrum in Ter Apel moesten overnachten.

Een greep uit de noodoplossingen: het nareizen van familieleden van statushouders wordt opgeschort, er worden geen vluchtelingen opgenomen via de Turkije-deal en er wordt extra geld uitgetrokken om met spoed woningen te bouwen.

59 Zo zag het vluchtelingenkamp in Ter Apel eruit

Rechts wil asielstop, maar dat is juridisch niet mogelijk

Rechtse partijen zien het liefst een asielstop. "Dat is glashelder", zei Joost Eerdmans van JA21. "Het is de makkelijkste oplossing", vond Wybren van Haga (BVNL). "Sluit onze grenzen voor alle asielzoekers en alle immigranten uit niet-westerse landen", herhaalde PVV-Kamerlid Gidi Markuszower nog maar eens.

Iets minder radicaal was de "tijdelijke acute asielstop" die BBB-leider Caroline van der Plas voorstelde.



Juridisch is een asielstop helemaal niet mogelijk. Vorige week zei premier Mark Rutte al dat we daarvoor uit de Europese Unie moeten stappen.

Andere voorstellen van rechtse partijen waren erop gericht om de vluchtelingenstroom zo veel als mogelijk te beperken. "Ik vond het een goed verhaal, ter rechterzijde", concludeerde Eerdmans uiteindelijk.

'Hoe valt tijdelijke asielstop te rechtvaardigen?'

Linkse partijen hadden juist geen goed woord over voor de tijdelijke stop op nareizigers.

"Ik vraag me oprecht af: hoe valt het te rechtvaardigen om kinderen nog langer van hun vader en moeder gescheiden te houden? En om de levenslange trauma's die dit oplevert, maar op de koop toe te nemen? Het deugt van geen kanten", zei PvdA-Kamerlid Kati Piri.

Christine Teunissen (PvdD): "Het kabinet is deze zomer definitief door de morele ondergrens gezakt."

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger ziet bovendien dat het opschorten van nareizigers helemaal niet is te verenigen met internationale verdragen waar Nederland zich aan moet houden. "Er zijn zo veel aanwijzingen dat deze maatregel juridisch niet houdbaar is dat die wat ons betreft van tafel moet."

Onderlinge verschillen binnen coalitie

Het akkoord kan uiteindelijk op steun van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie rekenen. Maar deze partijen zijn onderling bijna net zo verdeeld als de oppositie.

"We hebben geen asielcrisis", zei Farid Azarkan van DENK dan ook. "Dat is gewoon VVD-beleid: het hardvochtig vernederen van mensen van vlees en bloed, mede mogelijk gemaakt door het CDA, de ChristenUnie en D66."

De coalitiepartijen zagen met lede ogen aan hoe hun onderlinge verschillen werden blootgelegd. Niet reageren, leek het advies, aangezien er zelden interrupties volgden van de vier woordvoerders.

De afgelopen weken roerden partijleden zich al flink. Bij de VVD vinden ze de afspraken te soft, bij D66 en ChristenUnie gaan ze te ver. Het zijn "juridisch en moreel failliete beslissingen", vinden ze bij de ChristenUnie.

"We moeten grip krijgen op de instroom. We dweilen nu met de kraan open", is er bij de VVD-achterban te horen. Bij het CDA lijkt men intern verdeeld.

Vooral worsteling compromis blijft over

Het maximaal haalbare met dit akkoord is de politieke schade te beperken. Dat de maatregelen tijdelijk zijn, maximaal tot en met 2023, biedt wellicht een kleine uitweg naar een duurzame oplossing. Voor nu blijft vooral de worsteling van dit compromis over.

Inhoudelijk kon Van der Burg de oppositiepartijen niet meer overtuigen, dus gooide hij het over een andere boeg. "Het gaat hier over het nemen van verantwoordelijkheid", zei de bewindsman richting een kritische Sylvana Simons (BIJ1).

Hij vervolgde: "Dat heeft u misschien niet meegekregen, omdat u de worstelingen in het kabinet niet ziet, maar u ziet het wel aan de worstelingen bij de vier woordvoerders van de coalitie."