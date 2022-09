Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) blijft erbij dat het asielakkoord dat het kabinet twee weken heeft gesloten, voor de rechter standhoudt, ondanks de vele experts die daar anders over denken. De bewindsman is niet van plan de maatregelen op juridische houdbaarheid te laten toetsen door de Raad van State.

"Het kabinet is van mening dat het kan en dat het noodzakelijk is", zei Van der Burg donderdag tijdens een debat over de asielcrisis.

Het kabinet wil de instroom van asielzoekers verlagen. Dat wil het onder andere doen met een tijdelijke stop op het naar Nederland halen van familieleden door vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenoemde nareizigers.

Dat gebeurt alleen als het familielid dat al in Nederland is, geen geschikte woning kan vinden. Dat is meestal het geval als gevolg van de krapte op de woningmarkt, waardoor de asielzoekerscentra overvol zitten.

Er is met name op dit besluit veel kritiek van experts en maatschappelijke organisaties. Ook de eigen ambtenaren van Van der Burg waarschuwden dat het "botst" met EU-regels.

Van der Burg put hoop uit het feit dat de maatregelen tijdelijk zijn, tot en met 2023. En er is daarvoor, in juli, een evaluatiemoment. Daarbij heeft het kabinet extra geld uitgetrokken om zo snel mogelijk 37.500 woningen te bouwen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). "Dat zijn allemaal elementen dat we denken dat het stand houdt", aldus Van der Burg.

Bovendien benadrukt hij dat de huidige situatie volgens het kabinet niet per se een beter uitgangspunt is. "We vangen mensen op in crisisopvang en in crisisnoodopvang. Dat is niet zoals het hoort en het is niet zoals we dat hebben afgesproken in internationale verdragen."

'Voor behoorlijk bestuur hoort beleid dat juridisch deugt'

Bij zo veel twijfel roept het de vraag op waarom het kabinet de asielmaatregelen niet laat toetsen op juridische houdbaarheid bij de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet.

Onder andere GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren vroegen daar om. "Bij behoorlijk bestuur moet toch beleid horen dat juridisch deugt?", zei GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. "Het kabinet is te vaak door de rechter op de vingers getikt. Kijk naar het toeslagenschandaal en de stikstofcrisis."

Christine Teunissen (Partij voor de Dieren): "Je wilt toch niet dat dit faalt bij de rechter?" PvdA-Kamerlid Kati Piri vroeg zich af of Van der Burg niet "enige twijfel" heeft of de maatregelen en kabinetsplannen juridisch waterdicht zijn.

Volgens Van der Burg past zo'n adviesaanvraag bij de Raad van State niet bij de huidige situatie. Dat gebeurt standaard als er een nieuwe wet wordt gemaakt, maar dat is nu niet het geval. "Als we een wet uitvoeren, vraag je niet of het beleid op de juiste wijze wordt gevoerd."

De bewindsman denkt dat niemand vooraf 100 procent zekerheid kan geven op juridische houdbaarheid van wetten. "Ook de PvdA heeft weleens voor wetten gestemd waarover anders werd gedacht door rechters", zei Van der Burg.

"Je ziet regelmatig dat rechters andere besluiten nemen dan dat wij hadden verwacht op basis van discussies die we hier hebben gevoerd."