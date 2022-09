Volgens voormalig directeur Gerald Schotman heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) nooit gestuurd op het uitkeren van minder schade in het Groningse aardbevingsgebied. Ook hadden medewerkers van uitvoeringsorganisatie Centrum Veilig Wonen (CVW) naar zijn weten geen zwijgplicht. Hij verklaarde dit woensdag aan de enquêtecommissie die hem confronteerde met uitspraken van andere getuigen en verschillende notities.

Het verhoor met Schotman verliep moeizaam. De oud-directeur van de NAM kon zich veel zaken niet herinneren. De commissie hield hem brieven, notities en uitspraken van andere getuigen voor. Vaak herkende de oud-directeur zich niet in het beeld dat daaruit naar voren kwam.

Commissievoorzitter Tom van der Lee merkte aan het einde van het verhoor op dat het hem was opgevallen dat Schotman in een aantal gevallen niet meer wist hoe hoe de dingen waren gelopen.

Schotman was van 2014 tot 2018 directeur van de NAM. Dit is het bedrijf van Shell en ExxonMobil dat aardgas uit de grond haalt. Voor 2014 werkte hij bij Shell, waar hij na zijn periode bij de NAM ook weer aan het werk ging.

Na de zware beving in Huizinge van 2012 liepen de schademeldingen in hoog tempo op. De NAM was verantwoordelijk voor de afhandeling ervan. Net als voor de versterking van de gebouwen in het gebied.

In 2015 nam het Centrum Veilig Wonen (CVW) dit over van de NAM. Het was de bedoeling dat de uitvoeringsorganisatie (van de NAM) op afstand kwam te staan. Daardoor moest het idee van de slager keurt zijn eigen vlees verdwijnen. Maar direct vanaf het begin werd de onafhankelijkheid in twijfel getrokken.

Schotman ontkent dat medewerkers CVW zwijgplicht hebben

Dit bleek maandag ook uit het verhoor met Jacques Wallage, oud-voorzitter van de Dialoogtafel Groningen. Dit was de naam voor de groep lokale vertegenwoordigers die in 2014 om tafel zaten met het ministerie en lagere overheden.

Wallage vertelde dat mede-voorzitter Jan Kamminga in die jaren inzage wilde in het contract dat was gesloten tussen NAM en CVW. Om duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen de twee bedrijven. "NAM weigerde die te geven tot op de dag van vandaag."

Schotman herkende dit beeld niet. Hij zou in die tijd hebben gezegd dat het best openbaar mocht worden. Maar een instructie gaf hij niet, benadrukte de enquêtecommissie. Of het nu nog steeds geheim is? "Ik zou het jammer vinden als dat zo is", zei hij.

Schotman kon ook geen duidelijkheid geven over de mogelijke zwijgplicht die medewerkers van het CVW zouden hebben gehad. Kamminga en Wallage hadden in hun tijd als voorzitter van de Dialoogtafel van schade-afhandelaars gehoord dat ze niet mochten vertellen volgens welke richtlijnen ze werkten. Schotman was naar eigen zeggen "diep verbaasd" toen hij dit hoorde. "Ik herken het niet."

Korte tijdlijn 2015: Centrum Veilig Wonen (CVW) neemt schadeafhandeling en versterking van NAM over

Juni 2015: Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat van start om te helpen

Januari 2018: Schadeafhandeling in publieke handen door oprichting Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)

December 2019: CVW stopt ook met uitvoering versterking, sluit definitief de deuren

Jan 2020: Versterking komt helemaal in handen van NCG

Commissie confronteert Schotman met Shell-memo

De oud-directeur werd ook geconfronteerd met een memo uit januari 2016 van oud-topman van Shell Andy Brown. In de memo staat dat NAM als doel heeft om de kosten van de schadeafhandeling met een derde terug te dringen. Brown noemt het plan "ambitieus".

Schotman herkende dit doel niet. "Wij hebben nooit gewerkt aan een beperking van schadekosten." Volgens de oud-directeur werd er wel gekeken naar hoe het proces efficiënter kon worden ingericht.

In 2016 nam het percentage van toegekende schades af met 18 procent. Volgens Schotman kwam dit doordat er toen meer schadeclaims binnenkwamen die werden afgekeurd. Deze toename was volgens hem te verklaren doordat de frustratie bij Groningers toenam. Ze zouden daardoor vaker schade zijn gaan melden.

Eerder verklaarde Susan Top, oud-secretaris van het Gasberaad (vertegenwoordigd maatschappelijke organisaties), dat zij vermoedens heeft dat er in de periode van het CVW werd gestuurd op het minder toekennen van schade. Ze hoorde dat van mensen die er gewerkt hebben. "Maar ik kan het niet hard bewijzen", zei ze tegen de commissie.

"Schade is schade. Ik het jammer vinden als mensen binnen mijn organisatie zouden hebben gestuurd", aldus Schotman.