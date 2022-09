De enquêtecommissie verhoort vrijdag oud-minister Henk Kamp (Economische Zaken). Vijf jaar lang (2012-2017) was hij verantwoordelijk voor het gasdossier. Kamp is daardoor een van de belangrijkste getuigen. Hij trad vlak na de aardbeving in Huizinge aan. In het jaar erop stond Kamp toe dat de gaswinning niet afnam, maar zelfs toenam. Het is een van de vele kwesties waar Groningers nog vragen over hebben.

Op vrijdagmiddag 17 januari 2014 reist Kamp af naar Loppersum. Ruim honderd actievoerders wachten de minister op. Ze hebben spandoeken bij zich en schreeuwen leuzen.

Kamp heeft die ochtend besloten de gaswinning in Loppersum met 80 procent terug te schroeven. Voor het hele Groningenveld komt de grens voor 2014 op 42,5 miljard kuub te liggen.

De minister presenteert het als een flinke verlaging. Dat klopt; het is ook een kleinere hoeveelheid dan in de jaren ervoor. Tegelijkertijd is het een bekend getal. 42,5 miljard kuub is precies het gemiddelde van het zogenoemde Groningenplafond. In 2005 heeft het kabinet met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) afgesproken dat het bedrijf de komende tien jaar 425 miljard kuub gas mag winnen.

Ministerie vond hogere productie prima

De Groningers hebben een jaar moeten wachten op het besluit. Begin 2013 krijgt Kamp van de toezichthouder al het advies om de gaswinning te verlagen. Dit moest gebeuren omdat er zwaardere bevingen zouden kunnen komen dan werd gedacht. Kamp besluit dan dit advies niet meteen op te volgen. Hij kondigt veertien onderzoeken aan.

In het jaar dat volgt worden de onderzoeken uitgevoerd. Tegelijkertijd blijkt in de loop van 2013 dat de gaswinning fors hoger zal gaan uitvallen dan een jaar eerder. De gaswinning wordt in dat jaar dus niet verlaagd, zoals de toezichthouder Kamp adviseerde, maar er wordt juist veel meer gas opgepompt.

Dit bericht komt in januari 2014 naar buiten - in de week waarin Kamp ook een bezoek brengt aan Loppersum om zijn besluit voor 2014 (het verlagen van de gaswinning bij Loppersum) toe te lichten.

Een paar uur later na zijn aankomst houdt Kamp een persconferentie. De actievoerders breken door de politieafzetting, bestormen het gemeentehuis en beuken op de ruiten.

Aardbevingen zijn een fact of life

Het is niet de laatste keer dat Kamp zich de woede van de Groningers op de hals haalt.

In het najaar van 2014 vindt er een beving plaats die werd gevoeld in de stad Groningen. In een reactie zegt Kamp dat de beving in het patroon past. Aardbevingen zijn volgens de minister "een fact of life".

De uitspraak schiet ook coalitiegenoot PvdA in het verkeerde keelgat. Kamp legt later uit dat zijn opmerking verkeerd is opgevat. "Ik heb de aardbeving op geen enkele manier willen relativeren", zegt hij in de Tweede Kamer.

Kamp heeft gaswinning wel verlaagd, maar met hulp

In de jaren die volgen bouwt Kamp de gaswinning beetje bij beetje af. Van 47,5 miljard kuub in 2012 naar 24 miljard kuub in 2017. Maar dit gebeurt niet altijd van harte. De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, moet er een paar keer aan te pas komen.

Kamp beargumenteert steevast in elk debat in de Tweede Kamer dat de gaswinning op een bepaald niveau moet blijven. Anders loop je de kans dat er mensen in de kou komen te zitten of dat fabrieken niet meer kunnen draaien.

In 2018 worden er al vraagtekens bij dit argument geplaatst als zijn opvolger minister Eric Wiebes rigoureus besluit om de kraan zo snel als mogelijk is helemaal dicht te draaien.

De afgelopen weken bleek ook uit verschillende verhoren dat het argument van Kamp wankelt. Ook bleek dat de minister in de loop van 2013 op de hoogte is gebracht van de hogere gaswinning. Als hij alsnog had ingegrepen, had dit 8 miljard kuub gas gescheeld.

Oud-minister Dijsselbloem zal uitleg moeten geven over rol van staatskas

Een ander interessante kwestie die in eerdere verhoren naar voren kwam, was de relatie tussen het ministerie van Economische Zaken en dat van Financiën. Kamp zou in 2014 een maximale productie van 40 miljard voor ogen hebben gehad, maar dit werd uiteindelijk 42,5 miljard. Volgens een oud-topambtenaar gebeurde dat na een dringend advies van het ministerie van Financiën.

Op al deze vragen zoekt de enquêtecommissie een antwoord. Vanmiddag moet blijken of Kamp deze antwoorden kan geven. In de ochtend verhoort de commissie eerst oud-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën). Hij was net als Kamp minister in het kabinet Rutte-II.