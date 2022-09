Landbouwminister Henk Staghouwer stapt op. De ChristenUnie-minister heeft zijn ontslag aangeboden aan de koning, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Staghouwer is de eerste bewindsman van het vierde kabinet-Rutte die vertrekt.

Staghouwer schrijft in een korte verklaring dat hij het afgelopen weekend tot de conclusie kwam dat hij zichzelf niet ziet als de juiste persoon om leiding te geven aan "de grote opgaven" die er zijn op zijn departement. "Ik treed om deze reden af als minister van Landbouw", aldus Staghouwer.

Minister Carola Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen) neemt de taken van Staghouwer over totdat er een vervanger is. Schouten, eveneens van ChristenUnie-huize, was landbouwminister in het vorige kabinet en kent zodoende het departement en de dossiers.

Staghouwer heeft een cruciale rol in het stikstofbeleid. Er was de harde boodschap dat sommige boerenbedrijven niet langer kunnen voortbestaan vanwege de stikstofuitstoot vlakbij kwetsbare natuurgebieden.

Gebrek aan perspectief werd steeds pijnlijker

Staghouwer had de taak om daartegenover perspectief voor boeren te bieden over hoe zij wel hun bedrijf op een duurzame wijze kunnen voortzetten. Maar de 49 pagina's tellende brief die hij in juni stuurde was zo teleurstellend, dat vrijwel de gehele Tweede Kamer hem terugstuurde naar de tekentafel.

"Broddelwerk", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver destijds over Staghouwers brief. Ook vanuit de coalitie klonk kritiek. CDA'er Derk Boswijk had het over "een gemiste kans dat er niet een veel duidelijker perspectief ligt". Tjeerd de Groot (D66): " Als je dit leest, weet je echt niet waar je aan toe bent."

De Kamer eiste dat er voor Prinsjesdag een nieuwe brief met perspectief voor de boeren zou liggen, maar die deadline wordt niet gehaald, meldde Staghouwer vandaag. Hij wilde de bevindingen van Johan Remkes afwachten die als onafhankelijk gespreksleider probeerde om kabinet, boerenorganisaties en medeoverheden op één lijn te krijgen.

Het gebrek aan perspectief voor de boeren, en daarmee het tekortschieten van Staghouwer, werd met de week duidelijker en pijnlijker. Na elk gesprek dat Remkes met boeren en politici had afgerond, waarbij Staghouwer namens het kabinet meestal aanwezig was, werd er gewezen op het belang van zijn opdracht: boeren hebben perspectief nodig.

Kamer reageert: 'Bitter moment' en 'Totaal ongeschikt'

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die Staghouwer als minister naar Den Haag haalde, spreekt van een "bitter moment". "Van dichtbij heb ik gezien hoe hij alles heeft gegeven om die pittige verantwoordelijkheid waar te maken. Ook op de momenten dat het zwaar was", aldus Segers in een verklaring.

De Groot hoopt dat het opstappen van Staghouwer geen vertraging betekent voor de uitvoering van het stikstofbeleid. "Boeren hebben zo snel mogelijk toekomstperspectief nodig", laat de D66'er weten via Twitter.

Volgens Klaver maakt deze stap "de chaos op het stikstofdossier wel compleet". Hij wil samen met de PvdA uitleg van Rutte over wat dit betekent voor het verdere stikstofbeleid.

Caroline van der Plas (BBB), populair bij de boeren en hun sympathisanten, noemt het opstappen "onvermijdelijk". "Als minister van Landbouw was hij totaal niet geschikt. De vraag is nu: Wie wel?"