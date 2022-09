Er komt per 2026 een einde aan de uitzonderingsregel dat Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan boeren elders in Europa. Een voorwaarde voor die uitzonderingspositie was dat de waterkwaliteit zou verbeteren, maar die is juist verslechterd. Boeren krijgen compensatie.

Dat staat in een conceptakkoord dat het kabinet met de Europese Commissie heeft gesloten, schrijft minister Henk Staghouwer (Landbouw) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland krijgt tot nu toe een uitzonderingspositie waardoor boeren meer mest over de akkers mogen uitrijden dan boeren in andere Europese landen. Dat wordt derogatie genoemd.

De Europese Commissie, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de EU, wil al langer af van deze uitzonderingsmaatregel voor Nederland. Het kabinet was hier ook van op de hoogte. Premier Mark Rutte zei voor de zomer dat een besluit over de derogatie "echt impact [zal] hebben op de boeren in Nederland".

"Vermesting van het milieu kan een bedreiging vormen voor ons drinkwater en kan bijdragen aan achteruitgang van de natuurlijke biodiversiteit", schrijft Staghouwer in zijn brief. De Europese Commissie gaf Nederland enkel de uitzonderingspositie als de landbouwtransitie, zoals de verbetering van waterkwaliteit, goed genoeg wordt doorgevoerd.

Kabinet trekt 130 miljoen uit voor compensatie

Nederland kent sinds 2006 de uitzonderingspositie dat boeren onder bepaalde voorwaarden op grasland meer dierlijke mest mogen uitrijden dan elders in Europa. Het belang hiervan is "groot voor de gehele agrarische sector", schrijft Staghouwer. Vanaf 2023 tot en met 2025 wordt de uitzonderingspositie stapsgewijs afgebouwd.

De meeste boeren hebben al veel op hun bordje. Zij moeten verduurzamen op het gebied van stikstof, klimaat, waterkwaliteit en natuur. De timing dat de gunst van de mestuitzondering de boeren nu wordt afgenomen "knelt", erkent Staghouwer.

Boeren die in 2021 een zogenoemde derogatievergunning hebben aangevraagd, zullen worden gecompenseerd, meldt Staghouwer. Het kabinet maakt hier in totaal 130 miljoen euro voor vrij.