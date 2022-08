VVD-Tweede Kamerlid Daan de Neef stapt uit de partij. Hij verlaat de Kamer omdat hij het niet eens is met het asielbeleid van het kabinet. Dat heeft De Neef woensdagavond aan de fractie laten weten, schrijft hij op Twitter.

"De VVD is simpelweg niet meer mijn partij", schrijft De Neef in een verklaring. Hij noemt het asielbeleid van het kabinet "ijskoud" en zegt dat niet meer te kunnen verdedigen.

"Ik had gerekend op medemenselijkheid na een week waarin een baby van drie maanden stierf in Ter Apel en waarin Artsen zonder Grenzen sprak van een noodsituatie. Maar de compassie bleef uit en er kwam, naar mijn smaak, een ijskoude aanpak voor in de plek." De Neef zegt dit niet te kunnen en willen verdedigen. "En dat ga ik ook niet doen."

De Neef zat sinds 31 maart 2021 in de Tweede Kamer. Hij hield zich onder meer bezig met justitie en volksgezondheid.

Meer kritiek op plannen voor asielbeleid

Binnen de VVD klinkt ook wel kritiek op de kabinetsplannen voor asielbeleid. Die kritiek richt zich er vooral op dat het kabinet niet hard genoeg ingrijpt. Leden pleitten dinsdagavond tijdens een partijbijeenkomst met VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en asielwoordvoerder Ruben Brekelmans nog voor een asielstop.

De coalitiepartijen werden het vorige week na zware onderhandelingen eens over een plan om de problemen in het asielsysteem aan te pakken. Dat houdt onder meer in dat nareizigers (de achtergebleven gezinsleden van een asielzoeker) pas naar Nederland mogen komen als de asielzoeker die mag blijven een woning heeft.

Fractievoorzitter Sophie Hermans laat weten de keuze van haar collega te respecteren. Maar "ik betreur zijn beeld van de zorgvuldige en afgewogen afspraken die vorige week rond asiel zijn gemaakt. Ik weet dat zowel de staatssecretaris als onze woordvoerder zijn werk met compassie doet."

Binnen coalitiepartijen CDA en ChristenUnie klinkt ook verzet tegen het asielbeleid. Daar keren leden zich vooral tegen het gekozen beleid en vragen ze om meer compassie. Vooral het besluit over nareizigers valt verkeerd bij leden.