Een tweede gesprek tussen boerenorganisaties en kabinetsleden onder leiding van Johan Remkes heeft er niet toe geleid dat er kan worden gemorreld aan de stikstofdoelen. Land- en tuinbouworganisatie LTO en actiegroepen Farmers Defence Force (FDF) en Agractie hadden aanpassing van het beleid als voorwaarde gesteld om aan te schuiven bij het overleg, maar het kabinet houdt voet bij stuk. "2030 staat niet ter discussie."

Dat bleek woensdagmiddag na afloop van het gesprek met vertegenwoordigers van deze boerenclubs en bewindslieden, onder leiding van Remkes. Het kabinet had al keer op keer herhaald dat de gesprekken met Remkes geen onderhandelingen zijn.

De boerenclubs willen de deadline van 2030 voor de halvering van de stikstofuitstoot van tafel. Ook zien ze niets in de kritische depositiewaarde (KDW), de grens aan de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan. Daarnaast willen ze meer ruimte voor innovatieve oplossingen.

Remkes vindt dat er vooruitgang is geboekt. "Hoewel dat in de ogen van sommigen te weinig zal zijn", zei hij. Volgens hem komt er over zo'n zes weken een vervolg. "Dan kijken we waar we staan."

Ook premier Mark Rutte toonde zich na afloop van het gesprek gelukkig. "We hebben op een open manier dingen besproken en uitgesproken dat we dit samen gaan uitwerken, met een open en reële blik."

Boeren boeken vooruitgang rondom de KDW

Voor de boeren was er sowieso één positieve ontwikkeling: het kabinet staat open voor een instrument dat de KDW kan vervangen. De boeren vinden de KDW ongeschikt.

Het kabinet heeft altijd volgehouden dat de KDW nodig is. Daarom willen de bewindslieden er niet volledig van afstappen. Er moet volgens het kabinet een vervangend systeem komen dat juridisch houdbaar is. "Iedereen aan tafel heeft in de gaten dat de KDW in zijn huidige vorm voor de individuele boer onbevredigend is", zei Remkes daarover.

LTO, FDF en Agractie wilden aanvankelijk alleen in overleg als er te onderhandelen viel over het stikstofbeleid van het kabinet. Remkes zegt zich te hebben verbaasd over "het gedoe over agenda's". Volgens hem was het "vanaf het eerste moment" duidelijk dat bepaalde onderwerpen uit het eerste gesprek opnieuw besproken zouden worden.

De bemiddelaar zei dat het ministerie van Landbouw zich tijdens het gesprek op woensdag heeft verontschuldigd. De bewindslieden zijn naar eigen zeggen "te intern gericht" geweest. De komende tijd zeggen zij er "zeer actief" naar te streven om geluiden uit de samenleving op te pakken.