De coalitiepartijen en het kabinet zijn het na urenlang overleg eens geworden over de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid, melden premier Mark Rutte en vicepremier Sigrid Kaag.

Het akkoord over de uitgaven en inkomsten komt net op tijd. Deze begrotingsplannen moeten namelijk uiterlijk woensdag naar de Raad van State gestuurd worden. De inhoud van de begroting wordt pas bekendgemaakt op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september.

De grote vraag is hoe het kabinet de komende tijd huishoudens gaat ondersteunen. De inflatie - de mate waarin het leven duurder wordt - is op dit moment erg hoog. Zo hoog zelfs dat een grote groep Nederlanders het gevaar loopt te weinig geld te hebben voor bijvoorbeeld boodschappen, gas en licht.

Daarover wilden Rutte en Kaag niet veel zeggen. Ze stellen wel dat de plannen goed zullen zijn voor de koopkracht (wat Nederlanders gemiddeld kunnen kopen). "Dat is ook het enige wat we er erover gaan zeggen", zei Rutte.

Er zou vooral gesproken worden over de begroting van volgend jaar. Maar het kabinet heeft beloofd ook te kijken of er nog voor dit jaar maatregelen met het oog op koopkrachtherstel mogelijk zijn.

Daar werd wel steeds bij gewaarschuwd dat op korte termijn niet heel veel steun te verwachten is. Dat zou praktisch lastig uit te voeren zijn. Rutte en Kaag wilden allebei niet zeggen welke mogelijkheden op dat vlak gevonden zijn.

Vertrouwen ondanks 'heel complex' dossier

Kaag zei dat ze niet bang was geweest dat het overleg op het laatste moment zou mislukken. "We wisten dat we eruit zouden komen. Maar het is fijn dat we er om 5.23 uur ook écht uit zijn."

Volgens Rutte zijn de vraagstukken die voorlagen "heel omvangrijk". Daarom waren de gesprekken volgens hem "heel complex". De premier noemde de marathonsessie dan ook noodzakelijk. "Anders hadden we het niet gedaan. We mogen elkaar graag, maar slapen is ook fijn."