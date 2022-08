Het asielakkoord dat het kabinet vorige week presenteerde, ligt van alle kanten onder vuur. Binnen CDA en ChristenUnie is er onvrede en nu wordt er ook geklaagd bij de grootste regeringspartij de VVD, bleek dinsdagavond in Driebergen op een ledenbijeenkomst over het akkoord.

"We moeten grip krijgen op de instroom. We dweilen nu met de kraan open", zei VVD-lid Mees Visser (28), voorafgaand aan de bijeenkomst.

"Ik mis het VVD-geluid tijdens campagnes. Ik snap dat we coalities moeten maken en ik ben blij dat de VVD een bestuurderspartij is. Maar op migratie en asiel hebben we weinig te zeggen terwijl we al jaren de grootste partij zijn", aldus de VVD'er.

"Het wordt een pittige discussie", voorspelde de eveneens aanwezige Martijn Mengerink (51).

VVD-Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), speciaal ingevlogen om het akkoord uit te leggen, konden hun borst natmaken.

Terecht, bleek even later. Vragen waren kritisch en leden reageerden ongeduldig op de antwoorden. "Laat me even mijn zin afmaken", zei Brekelmans meermaals. "U zit nee te schudden", viel Van der Burg vaak op terwijl hij midden in een antwoord zat.

Het was al vrij snel duidelijk dat het asielakkoord niet op applaus van de VVD'ers hoefde te rekenen.

Wel werd er geklapt voor stevige onliners richting de vertegenwoordigers van kabinet en coalitie. "Waarom hebben wij geen Deens model?", wilde een aanwezige VVD'er weten.

"Reageer niet reactief, maar actief. Met fractievoorzitter Sophie Hermans voorop!", zei een ander.

Een Deens model vereist een aanpassing van internationale verdragen, wist Brekelmans. En hoezeer hij ook vindt dat de instroom van vluchtelingen "onhoudbaar" is, EU-verdragen aanpassen "kun je niet morgen even fiksen."

Er waren veel zorgen over de gedwongen opvang, zoals dat gebeurde in de gemeente Tubbergen. Een gruwel voor veel liberalen.

Asielketen totaal vastgelopen

Met het akkoord is zo'n noodgreep van de baan, maar daar waren veel aanwezige VVD'ers, waaronder raadsleden en wethouders, niet gerust op. "In de wet komt alsnog dwang te staan", zei VVD-wethouder in Castricum Paul Slettenhaar.

Van der Burg stuurt dit najaar een wet naar de Tweede Kamer waarmee gemeenten wettelijk verplicht worden om een aandeel op zich te nemen. Of daar gedwongen opvang in komt te staan, kun je dus nog helemaal niet zeggen, maakte Brekelmans duidelijk. "Een tweede Tubbergen is niet acceptabel", zei hij.

De asielketen is volledig vastgelopen. Voor mensen met een verblijfsvergunning zijn er nauwelijks huizen beschikbaar door het woningtekort. Daardoor blijven zij noodgedwongen te lang in opvanglocaties zoals in Ter Apel zitten. In de tussentijd komen er meer asielzoekers bij.

De instroom is hoger dan de afgelopen jaren, maar lang niet zo hoog als tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Sindsdien zijn veel azc's gesloten. Te veel, erkende Rutte afgelopen vrijdag toen het akkoord werd gepresenteerd.

De VVD ziet het als overwinning dat de instroom omlaag gaat, al is dat tijdelijk tot het einde van 2023. Er geldt tot die tijd een in veel gevallen een stop op gezinshereniging om het aantal nareizigers in te dammen.

'Kiezen tussen hoofdpijn en buikpijn'

Een permanente asielstop is vanwege internationale verdragen niet mogelijk. Daarom heeft het kabinet bedacht om de periode tussen de nareisaanvraag en de uitgifte van een visum op te rekken van zes naar vijftien maanden, als er geen woning beschikbaar is.

Het kabinet vindt het in de woorden van Van der Burg "niet verantwoord" om nareizigers een verblijfsvergunning te geven, "terwijl hun huisvesting niet binnen afzienbare tijd is gegarandeerd."

De vraag is of dit juridisch mag. Die vraag kwam dinsdagavond ook uit het publiek. "Er zit spanning met sommige Europese regelgeving", gaf Van der Burg toe. "Maar we vangen nu mensen op die slapen in sporthallen, op het gras en in tenten. Daarmee voldoen we ook niet aan de regels."

Hij schetste daarom zijn dilemma zoals hij dat al vaker heeft gedaan: "Het is kiezen tussen hoofdpijn en buikpijn."

Als deze deal voor de rechter komt, dan denkt de bewindsman dat hij "een goed verhaal" heeft.

'Standpunten liggen mijlenver uit elkaar'

Voor de VVD zijn er geen taboes, zei Brekelmans. Al weet hij ook dat die er in de politieke realiteit wel degelijk zijn.

"We hebben dit akkoord met meerdere partijen gesloten. De standpunten liggen mijlenver uit elkaar. ChristenUnie en D66 denken er echt anders over dan de VVD. Het CDA zit daar weer tussenin."

De VVD-politicus die wel op applaus kon rekenen, was Klaas Buigel, fractievoorzitter van gemeenteraad in Westerwolde waar Ter Apel onder valt. Brekelmans: "Hij krijgt al maandenlang enorm veel shit over zich heen, maar hij vertegenwoordigt onze achterban op een fantastische manier."

Op Buigels vraag wat er gebeurt tegen asielzoekers die voor veel overlast zorgen, een probleem in Ter Apel, kwam geen antwoord.

Van der Burg wil "grip" krijgen op deze groep, zei hij. Dat kan door ze apart op te vangen. Het kabinet trekt hier extra geld voor uit.

"Eén probleempje. Er moet een gemeentebestuur zijn die vrijwillig deze groep opvangt. Van steden waar de VVD de grootste is tot steden waar GroenLinks de grootste is, zegt iedereen: geef mij de vrouwen en kinderen, maar niet de overlastgevers", aldus Van der Burg.