De ChristenUnie (CU) organiseert in september een ledenbijeenkomst om te praten over de onvrede binnen de partij over het asielbeleid. Het landelijk bestuur heeft dat besloten, laat een woordvoerder van de partij maandag weten. Het is niet de eerste keer dat de partij worstelt met het kabinetsbeleid rondom vluchtelingenopvang.

Aanleiding is een brief van bezorgde en teleurgestelde leden van de kleinste regeringspartij over de in hun ogen "ontoelaatbare asieldeal". Bijna driehonderd leden ondertekenden dit weekend de brief, waarin zij het partijbestuur en de Kamerfractie oproepen om actie te ondernemen.

Initiatiefnemer van de protestbrief Antonie C. Fountain uit Ede zei in de talkshow Khalid en Sophie dat de ontwikkelingen en de aanpak "haaks staan op waar de ChristenUnie voor staat". Hij heeft maandag met de partijtop overlegd over een congres over dit onderwerp.

Een van de heikelste punten van zorg van de CU-leden is dat het recht op gezinshereniging tijdelijk wordt ontnomen. Dat betekent dat gezinsleden van statushouders worden gedwongen om langer in onveilige omstandigheden te leven, omdat ze niet naar Nederland mogen komen, staat in de brief.

Asiel en migratie is een van de gevoeligste en meest beladen politieke dossiers. Ook binnen de VVD zorgt de opvangcrisis voor gefronste wenkbrauwen, waarbij de VVD-leden juist een strengere aanpak wensen. Dinsdagavond staat een bijeenkomst gepland waarbij leden met verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg en VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans in gesprek kunnen gaan over de problematiek.

Brandend vluchtelingenkamp Moria was ook pijnlijk voor CU

In het vorig kabinet worstelde de ChristenUnie ook al met het vluchtelingenbeleid, met name toen het overvolle Griekse kamp Moria in september 2020 meermaals in brand stond. Vanwege de brand wilden de VVD en het CDA honderd vluchtelingen van de Griekse eilanden halen.

Als wisselgeld werden deze mensen afgetrokken van de vijfhonderd vluchtelingen die Nederland jaarlijks overneemt van de Verenigde Naties, het zogeheten VN-quotum. Een "zwaar moment", noemde CU-leider Gert-Jan Segers dat compromis.

Kinderombudsman vindt asielplan niet in lijn met kinderrechten

Kinderombudsman Margrite Kalverboer zei maandag in een uitzending van EenVandaag dat het asielplan om gezinshereniging uit te stellen op geen enkele manier recht doet aan het Kinderrechtenverdrag waar Nederland zich aan verbonden heeft. In dat verdrag staat dat "staten met welwillendheid, menselijkheid en spoed zaken van kinderen moeten behandelen", aldus Kalverboer.

"Een kind heeft het recht om herenigd te worden met zijn of haar ouders", zei Kalverboer. Daarbij zijn landen volgens het verdrag juist verplicht om kinderen met een vluchtelingenstatus extra te beschermen.