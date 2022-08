Het kabinet wil dat gemeenten dit jaar nog woningen regelen voor twintigduizend statushouders. Normaal gesproken krijgen deze asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning toegewezen. Maar op dit moment verblijven bijna zeventienduizend van hen nog in een azc. Mede hierdoor stokt de doorstroming en zijn er enorme problemen in aanmeldcentrum Ter Apel.

Het plan van het kabinet is onderdeel van een pakket maatregelen waar vrijdag over wordt gepraat.

Het is niet de eerste keer dat het kabinet zo'n afspraak maakt met gemeenten. Eind juni kregen de burgemeesters de opdracht om versneld 7.500 statushouders te huisvesten.

Een van de gemeenten die aan die opdracht heeft voldaan, is Utrecht. Daar hebben bijna alle statushouders een woning gevonden, omdat zij zes weken lang voorrang kregen op andere woningzoekenden.

In veel andere gemeenten is dat niet gelukt. Op 11 augustus werd duidelijk dat nog maar 3.040 statushouders naar een woning waren doorgestroomd. Het is dan ook de vraag of het gaat lukken om de komende vier maanden meer dan vijf keer zoveel mensen te huisvesten.

Volg de asielcrisis in ons land Volgen Ontvang een melding bij nieuwe artikelen

Huisvesting is zware opgave

Gemeenten hebben al jaren moeite om statushouders een woning toe te wijzen. Veel gemeenten lopen achter met hun wettelijke taak.

Het is een zware opgave, omdat Nederland naast een opvangcrisis ook te maken heeft met een wooncrisis. Er zijn enorme wachtlijsten voor een sociale huurwoning en er worden te weinig betaalbare woningen gebouwd.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil vol inzetten op het bouwen van flexwoningen. Daarin kunnen naast statushouders ook andere spoedzoekers of studenten wonen.