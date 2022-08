Het kabinet gaat vanwege de opvangcrisis gezinshereniging van asielzoekers tijdelijk beperken. Het is straks lastiger voor asielzoekers om hun familieleden achterna te reizen naar Nederland. De maatregel, die geldt tot in 2023, volgt op een opeenstapeling van wantoestanden in de asielopvang in Nederland, met name in Ter Apel.

Een deel van de asielzoekers komt naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Dit zijn familieleden van statushouders (asielzoekers die hier mogen blijven). Deze groep kwam tijdens de coronacrisis niet vanwege de reisbeperkingen.

Nu is er een inhaalslag gaande. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er zo'n 5.700 nareizigers naar Nederland. In totaal kwamen er in deze periode zo'n twintigduizend nieuwe asielzoekers hierheen.

Vanwege de opvangcrisis stelt het kabinet tot in 2023 een tijdelijke beperking op gezinshereniging in. "De maatregel beperkt tijdelijk het inreizen en verlicht de druk op de asielopvang", schrijft staatssecretaris Erik van der Burg (Asiel). "Het voorkomt tegelijk dat nareizende gezinsleden bij aankomst naar Ter Apel moeten reizen met als risico dat zij zonder opvang blijven."

Nareizigers krijgen met de nieuwe maatregel pas een visum (en dus toestemming om naar Nederland te komen) op het moment dat er daadwerkelijk een woning voor ze gereed is. Als er vijftien maanden na hun aanvraag nog geen woning beschikbaar is, mogen ze alsnog naar Nederland komen.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al sinds vorig jaar herfst vol en ziet de drukte alleen maar toenemen. Een algehele asielstop is nooit een optie geweest, omdat dat in strijd is met internationale verdragen waar Nederland onderdeel van is.

Extra noodopvangplekken, tijdelijke opschorting deal met Turkije

Er is ook afgesproken dat veiligheidsregio's zich "maximaal" gaan inspannen om per regio 225 aanvullende opvangplekken te realiseren. Die komen bovenop de eerder afgesproken plekken in de crisisnoodopvang. Ook wordt er afgezien van 1 oktober als deadline om te stoppen met de huidige noodopvang.

Daarnaast gaat Nederland tijdelijk minder vluchtelingen opnemen in het kader van een overeenkomst tussen de Europese Unie en Turkije. Normaal neemt Nederland duizend vluchtelingen per jaar op. Dit jaar worden dat er maximaal 250.

In 2016 kwamen Turkije en de EU overeen elkaar te helpen met de vluchtelingenstroom die vooral door de oorlog in Syrië op gang kwam. Turkije geeft de vluchtelingen geen vrije doortocht naar Europa. In ruil daarvoor nemen EU-landen vluchtelingen op. Niet alle Europese landen hielden zich aan die overeenkomst. Nederland doet dat nu dus tijdelijk ook niet.

Dit jaar nog 20.000 woningen voor statushouders

Het kabinet en gemeenten maakten eerder op vrijdag verschillende afspraken over de asielopvang. Zo is de bedoeling dat gemeenten dit jaar nog woningen regelen voor twintigduizend statushouders.

Normaal gesproken krijgen asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning toegewezen. Maar op dit moment verblijven bijna zeventienduizend van hen nog in een azc. Daardoor stokt de doorstroming, wat voor enorme problemen zorgt in aanmeldcentrum Ter Apel.

Gemeenten hebben al jaren moeite om statushouders een woning toe te wijzen. Veel gemeenten lopen achter met hun wettelijke taak. Er zijn enorme wachtlijsten voor een sociale huurwoning en er worden te weinig betaalbare woningen gebouwd.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil vol inzetten op het bouwen van flexwoningen. Daarin kunnen naast statushouders ook andere spoedzoekers of studenten wonen.