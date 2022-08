Esso-topman Joost van Roost weigert te getuigen voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gaswinning in Groningen. Het is zeer opmerkelijk dat iemand niet komt opdagen. Normaal gesproken kan de commissie iemand dwingen, maar in het geval van Van Roost niet. Dit komt omdat hij Belgisch staatsburger is.

"Wij willen hem echt horen en het is relevant voor het onderzoek", zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Tom van der Lee.

Van Roost was tussen 2000 en 2017 de baas van Esso Nederland. Het bedrijf is onderdeel van oliemaatschappij ExxonMobil, dat samen met Shell eigenaar is van de NAM. Dit bedrijf houdt zich in Nederland bezig met de winning van aardgas. Momenteel is de oud-directeur nog commissaris bij Esso.

Volg komende maanden het nieuws rond de parlementaire enquête naar de gaswinning Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Van der Lee noemt het "teleurstellend dat Van Roost zich niet wil verantwoorden voor de enquêtecommissie". Van Roost had een "belangrijke positie in een lange en cruciale periode voor de gaswinning. Alles wat in ons vermogen lag hebben we gedaan. Maar we kunnen hem niet dwingen, omdat hij niet de Nederlandse nationaliteit heeft."

Een Nederlands staatsburger moet wel gehoor geven aan een oproep. Iemand kan zelfs zes maanden gegijzeld worden als hij weigert vragen te beantwoorden.

Oud-minister Maxime Verhagen komende week verhoord

Eind juni begonnen de openbare verhoren. In de eerste week werden verschillende mensen verhoord. Alle verhalen hebben op hoofdlijnen een beeld geschetst van de gaswinning.

De verhoren gaan komende week verder. Zo worden onder anderen mensen van KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM verhoord.

Een bekende naam op de lijst voor komende week is die van Maxime Verhagen. Hij was van 2010 tot 2012 minister van Economische Zaken.