Staan kabinet en coalitie achter het zelf opgestelde stikstofdoel? Na een twaalf uur durend debat in de Tweede Kamer dinsdag kon daar geen eenduidig antwoord op worden gegeven. Premier Mark Rutte en CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra maakten de verwarring met hun antwoorden zo mogelijk nog groter.

"Op de vraag 'staat het akkoord?' zeg ik: ja, feitelijk staat dat. Er is ook geen verzoek ingediend om dat te wijzigen", zei Rutte maandag. "Maar tegelijkertijd is dat AD-interview er. En elementen daarvan schuren met het coalitieakkoord."

Hoekstra even later: "Heel precies: dat regeerakkoord staat feitelijk op dit moment. Maar ik sta ook achter dat interview, waarvan ik me realiseer dat het schuurt."

Deze dubbele boodschap zorgde bij partijen voor vraagtekens. "Het kabinet spreekt met één mond. Wat Hoekstra hier doet, is van twee walletjes eten. Dat kan niet", zei Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

In dat interview was Hoekstra afgelopen vrijdag duidelijk. Het doel uit het coalitieakkoord om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren, is voor hem "niet heilig".

Ook noemt hij de kritische depositiewaarde (KDW), een instrument om te kijken of kwetsbare natuur niet verder verslechtert door stikstofneerslag, een "gemankeerd middel".

Om te bewijzen dat het coalitieakkoord ongewijzigd blijft en de stikstofdoelen overeind blijven, benadrukte Rutte dat er hiervoor ook geen verzoek van het CDA lag.

Een-tweetje met Remkes lijkt in de maak

Maar dat was voor sommige partijen, onder wie coalitiepartij D66, geen garantie. Zij zien in het proces van Johan Remkes een mogelijke route om de afspraken uit het coalitieakkoord alsnog aan te passen.

Remkes is op verzoek van het kabinet in gesprek met veel organisaties die met het stikstofbeleid te maken hebben. Dat was oorspronkelijk bedoeld om het vertrouwen tussen het kabinet en sommige boerenorganisaties te herstellen. De Kamer had hiertoe opgeroepen toen de vaak gevaarlijke boerenprotesten steeds verder uit de hand liepen.

Remkes komt voor het einde van deze maand met een verslag. Tot die tijd willen Rutte en Hoekstra niet al te stellig reageren op mogelijke aanpassingen aan het coalitieakkoord. "We hebben afgesproken dat we nu ruim baan geven aan het proces van de gespreksleider, Johan Remkes", zei Rutte.

Zo lijkt een een-tweetje in de maak. Als Remkes op basis van zijn bevindingen adviseert de stikstofdoelen toch aan te passen, voelt het kabinet zich wellicht vrijer hiernaar te luisteren.

Daarom verwezen D66 en GroenLinks expliciet naar de formele opdracht van het kabinet voor Remkes op 1 juli: "De gesprekken dienen er niet toe om de doelstellingen en uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter discussie te stellen."

Na aandringen van Jesse Klaver (GroenLinks) zei Hoekstra uiteindelijk: "Ik sta achter het regeerakkoord, ik sta ook achter die brief (met de formele opdracht voor Remkes, red.)."

Kabinet ontraadt motie met eigen beleid

Voor de zekerheid goot Klaver de kabinetsdoelen in een motie, zodat de coalitiepartijen zich erover konden uitspreken. De strekking: de stikstofuitstoot moet in 2030 zijn gehalveerd en Remkes' bevindingen mogen niet in strijd zijn met dit doel.

"Overbodig", noemde Rutte de motie. Ook al had Klaver, zoals hij zelf zei, "precies geformuleerd wat er is opgeschreven in het regeerakkoord".

Aan het eind van het debat, toen er iets voor middernacht werd gestemd over de moties, was de verwarring zo mogelijk nog groter. Alle coalitiepartijen, dus ook D66, stemden tegen.