CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra blijft onverminderd achter zijn uitspraken staan in het interview met het AD van afgelopen vrijdag. Daarin zei hij dat het halveren van de stikstofuitstoot in 2030 voor hem 'niet heilig' is. Tegelijkertijd zegt hij ook achter het coalitieakkoord te staan, waarin dat stikstofdoel expliciet staat opgeschreven.

"Het CDA staat voor de natuurdoelen. Ik zeg ook dat 2030 in verreweg de meeste gevallen haalbaar is", zei Hoekstra tijdens het debat waarvoor de Kamer eerder terugkwam van reces.

"Dat schuurt natuurlijk. Want ik zeg ook dat je er niet dogmatisch naar moet kijken. Want in sommige gevallen heb je meer tijd nodig."

In het coalitieakkoord staat dat de stikstof met de helft verminderd moet worden in 2030, zodat 74 procent van de meest kwetsbare natuurgebieden in Nederland niet verder verslechtert. Toen het kabinet daar verdere invulling aan gaf afgelopen juni, ontstond veel onrust bij boeren en volgden vele protesten.

Het CDA, van oudsher een plattelandspartij, voelde zich genoodzaakt in actie te komen nadat kritiek van boerenorganisaties en vanuit lokale afdelingen steeds luider klonk.

Maar de uitleg van Hoekstra dinsdag in de Kamer zorgde vooral voor verwarring.

"Ik ben oprecht sprakeloos. Wat heeft u nou precies gezegd?", vroeg GroenLinks-leider Jesse Klaver.

"U maakt een vierkant rond. Maar een vierkant wordt nooit een rondje en andersom ook niet", zei PvdA-fractieleider Attje Kuiken.

Ze vroeg zich af waarom Hoekstra zijn wensen niet eerder op tafel heeft gelegd in de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Kuiken: "Of het coalitieakkoord wordt opengebroken of het vertrouwen in dit kabinet wordt opgezegd."

Volgens Hoekstra ligt het genuanceerder. "Ik heb dit gedaan omdat we de samenleving mee moeten nemen om dit probleem op te lossen."

Kabinet wacht op bevindingen Remkes

De CDA-leider benadrukte, net als premier Mark Rutte eerder tijdens het debat, dat hij vertrouwen heeft en houdt in het kabinet. Dat geldt ook voor het proces waar Johan Remkes mee bezig is.

Remkes voert op verzoek van het kabinet als 'onafhankelijk gespreksleider' allerlei gesprekken met organisaties, bedrijven en overheden die op de een of andere manier betrokken zijn bij de stikstofproblematiek.

Rutte en Hoekstra verwijzen steeds naar dit proces voordat zij vragen willen beantwoorden of het coalitieakkoord aangepast moet worden op het punt van de stikstofdoelen of niet.

Hoewel het kabinet in juli schreef dat deze gesprekken er niet toe mogen leiden dat "doelstellingen en uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord" ter discussie worden gesteld, waren GroenLinks en D66 hier niet helemaal gerust op.

Na enkele keren doorvragen, kregen de partijen van zowel Hoekstra als Rutte de bevestiging dat de bevindingen van Remkes inderdaad niet in strijd mogen zijn met het kabinetsbeleid.

Hoekstra: "Ik sta achter het coalitieakkoord, ik sta ook achter die brief. Ik realiseer me dat dat schuurt met het interview, want daar sta ik ook achter. We wachten verder het proces met Remkes af."