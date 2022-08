Coalitiepartijen D66 en CDA laten twee totaal verschillende geluiden horen over het stikstofbeleid van het kabinet. Dat bleek dinsdag tijdens het debat waarvoor de Tweede Kamer eerder terugkwam van reces. Voor het CDA is het doel de stikstofuitstoot te halveren in 2030 "niet heilig". D66 houdt zich wel vast aan het doel uit het coalitieakkoord.

"De afspraken zijn helder", zei D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. "We moeten ervan af dat er maar één dwingende route is", zei Pieter Heerma, zijn collega bij het CDA, twee uur eerder.

Vrijdag werd de discussie over het stikstofbeleid opeens luidruchtig geopend. CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra deed enkele zeer opvallende uitspraken in een interview met het AD.

Hoekstra wil niet langer "dogmatisch" vasthouden aan het stikstofdoel in 2030, zei hij. "Er is een herstart nodig van het proces. 2030 is voor ons niet heilig.'' Hoekstra komt later op dinsdag aan het woord.

De uitspraken leidden tot verbazing in de coalitie en in het kabinet. "Het vertrouwen is weg", zou D66-leider Sigrid Kaag volgens het AD afgelopen vrijdag in de ministerraad hebben gezegd tegen Hoekstra.

Surrealistisch beeld in Kamer

Het was een surrealistisch beeld in de Tweede Kamer. Het coalitieakkoord is glashelder, maar de uitleg van twee partijen die er maanden over hebben onderhandeld, is plotseling totaal verschillend.

Paternotte wijst erop dat deze doelen broodnodig zijn om de natuur te herstellen. Die is er op sommige plekken al heel slecht aan toe. "Als je nu al zegt dat je die doelen niet hoeft te halen, dan weet je al wat er gaat gebeuren", aldus de D66-fractievoorzitter.

Voor D66 staan de afspraken dus gewoon. Dat betekent de helft minder stikstofuitstoot in 2030. Daardoor moet 74 procent van de kwetsbare natuurgebieden onder de grens blijven van verdere verslechtering door stikstofneerslag (ook wel kritische depositiewaarde of KDW genoemd).

Heerma: 'Van Limburg tot Friesland omgekeerde Nederlandse vlaggen'

Heerma liet in zijn bijdrage juist weten dat er helemaal niets van de stikstofreductie terecht zal komen zolang er zoveel onvrede is over de doelen die het kabinet heeft gesteld.

Hij ziet "van Limburg tot Friesland" omgekeerde Nederlandse vlaggen, het protestsymbool van ontevreden boeren of sympathisanten.

"De impasse moet worden doorbroken", zei Heerma meerdere keren. "Anders blijven we zitten met het technocratisch beeld dat op papier stikstof gaat reduceren, maar dat er in de praktijk niets gebeurt omdat het totaal is vastgelopen is in de samenleving."

Het CDA vindt dat het stikstofdoel van 2030 op de meeste plaatsen gewoon gehaald kan worden, maar sommige provincies moeten langer de tijd krijgen. "Dat moet bespreekbaar zijn", aldus Heerma.

Er is officieel geen verzoek van het CDA binnen gekomen om het regeerakkoord aan te passen, maar nu ook de CDA-fractie zich nadrukkelijk schaart achter de uitspraken van Hoekstra, zal er iets moeten gebeuren.

Er wordt daarbij vooral gekeken naar Johan Remkes, die op verzoek van het kabinet deze weken als "onafhankelijk gespreksleider" met boerenorganisaties, bedrijven, natuurorganisaties, lokale bestuurders en het kabinet om tafel zit.

Het verslag van dit proces wordt nog deze maand verwacht. Vanuit kabinet en coalitie klinkt nu steeds dat men hier op wil wachten voordat er over een aanpassing van het coalitieakkoord wordt gesproken.

Kabinetsleden hebben steeds laten weten dat de gesprekken geen onderhandelingen zijn. Aan boerenorganisaties is beloofd dat het kabinet de noodzaak van de stikstofdoelen nogmaals onderbouwd.

Wilders: 'Als het vertrouwen weg is, ga dan ook weg'

Coalitiepartijen vinden het een vreemde gang van zaken. "Als het vertrouwen weg is, ga dan ook weg", zei PVV-leider Geert Wilders.

"U probeert niet de impasse in het land op te lossen, maar de impasse in het CDA", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

BBB-leider Caroline van der Plas hoopt vooral dat het CDA woord houdt. Zij kondigde al enkele moties aan waarin Hoekstra's woorden uit het interview zijn terug te vinden, zoals het loslaten van het stikstofdoel in 2030. Ze rekent erop dat Heerma dan instemt.

100 Op deze plekken in Nederland is stikstof het grootste probleem