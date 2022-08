CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma herhaalt in de Tweede Kamer de woorden van zijn partijleider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Het in het coalitieakkoord afgesproken stikstofdoel is voor zijn partij "niet heilig".

"We willen de impasse doorbreken", zei Heerma dinsdag tijdens een debat over de uitspraken van Hoekstra. Vanuit de oppositie klonk kritiek. "U dreigt met een kabinetscrisis. Dat is echt onverantwoord", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Maar er was ook lof, bijvoorbeeld van BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. "Eindelijk toonde deze minister ballen", zei Van der Plas. Maar ze waakt er ook voor dat het alleen bij woorden blijft van het CDA. "Gaat u ook meestemmen om niet vast te houden aan het doel van 2030?", zei ze richting Heerma.

Het kabinet wil dat Nederland de helft minder stikstof uitstoot in 2030. Zo moet de kwetsbare natuur op veel plekken in ieder geval niet verder verslechteren. Dat er minder stikstof moet worden uitgestoten en dat de natuur moet herstellen, vindt het CDA ook. Maar, voegde Heerma er nadrukkelijk aan toe: "We moeten ervan af dat er maar één dwingende route is."

Op veel plekken is 2030 volgens de CDA'er gewoon haalbaar, maar op sommige plekken niet. "Dat moet bespreekbaar zijn", aldus Heerma.

Klaver: 'Hoekstra probeert impasse in CDA op te lossen'

Klaver vond juist dat er eindelijk een duidelijk stikstofbeleid van het kabinet lag. "U probeert niet de impasse in het land op te lossen, maar de impasse in het CDA", sneerde Klaver.

Het is geen geheim dat de christendemocraten het als traditionele plattelandspartij moeilijk hebben met de boerenprotesten. Ook zijn er provinciale verkiezingen op komst (15 maart 2023). Het zijn uitgerekend de provincies, waar het CDA vaak bestuurt, die de stikstofplannen moeten bedenken en uitvoeren.

Deze weken voert Johan Remkes als "onafhankelijk gespreksleider" gesprekken met boerenorganisaties, bedrijven, natuurorganisaties, lokale bestuurders en het kabinet. Die gesprekken moeten nog deze maand een rapport opleveren, waar misschien ook aanbevelingen in staan. Daar moet de impasse worden doorbroken, vindt Heerma.

Ook premier Mark Rutte verwees meerdere keren naar deze gesprekken. Daarmee wordt het rapport van Remkes een belangrijk onderdeel van een mogelijke oplossing.