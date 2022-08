D66-leider Sigrid Kaag heeft zich vandaag ziek gemeld voor het debat over de stikstofuitspraken van haar CDA-collega Wopke Hoekstra. De Kamer is vanmorgen zonder haar begonnen aan het debat waaraan Hoekstra zelf wel deelneemt.

PVV-leider Geert Wilders, die het debat heeft aangevraagd, liet weten dat hij het debat liever wil verplaatsen, omdat D66 en CDA verschillend over de stikstofaanpak denken.

SP-leider Lilian Marijnissen reageerde dat ze de afwezigheid van Kaag "op z'n zachtst gezegd onhandig" vond. Collega Attje Kuiken van de PvdA vond het dinsdagochtend ongemakkelijk. Uiteindelijk koos een meerderheid ervoor om het debat toch te laten doorgaan.

1 LIVE: Kamer houdt spoeddebat over stikstof en uitspraak Hoekstra

Hoekstra deed veel stof opwaaien

Hoekstra deed vrijdag met een interview in het AD veel stof opwaaien in Den Haag. Daarin zei hij dat de stikstofdoelen van het kabinet "niet heilig" zijn. Hoewel het CDA niet officieel om een aanpassing in het regeerakkoord vroeg, komt de eenheid binnen het kabinet hiermee wel onder druk te staan.

In hoeverre de CDA'ers hun twijfels over het stikstofdoel zullen opspelen, zal vandaag in het debat blijken. Als blijkt dat dit slechts een uitspraak voor de bühne was om de achterban gerust te stellen, lijden de christendemocraten pijnlijk gezichtsverlies. Als zij doorbijten en aanpassing van het regeerakkoord eisen, is er een kabinetscrisis.