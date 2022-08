De Tweede Kamer komt dinsdag eerder terug van reces. De vakantie duurt in principe tot en met 5 september, maar er is te veel gebeurd op misschien wel de twee lastigste dossiers van het kabinet: stikstof en koopkracht. Of preciezer: wat CDA-leider én minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra daar vorige week over zei.

"Geen dogma's" en de stikstofdoelen zijn "niet heilig", liet Hoekstra vrijdag door het AD optekenen.

Politiek Den Haag werd ruw opgeschrikt toen het interview met de CDA'er werd gepubliceerd. Vooral Hoekstra's suggestie om het stikstofdoel van de helft minder uitstoot in 2030 te laten varen, deed de wenkbrauwen fronsen.

Het CDA staat onder grote druk. Het stikstofbeleid dat het kabinet in juni publiceerde, leidde tot een storm van boerenprotesten. De christendemocraten hebben van oudsher een grote achterban op het platteland en vrezen voor een electorale afrekening. Volgend jaar zijn er alweer verkiezingen voor de Provinciale Staten.

'Ergens hebben we nooit echt durven doorpakken'

Toch kwam het interview van Hoekstra voor velen als een verrassing. Het stikstofbeleid was namelijk een weloverwogen besluit van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Het stikstofprobleem zoals we dat nu kennen, dateert al van mei 2019. Toen veegde de hoogste bestuursrechter het oude stikstofbeleid van tafel. Sindsdien zitten duizenden ondernemers met ongeldige bouwvergunningen in onzekerheid, komt de bouw niet van de grond en verslechtert de natuur.

Er is wel gezocht naar oplossingen, maar dat bleken in de praktijk noodverbandjes. Dit kabinet zou met een structurele oplossing komen, was de belofte.

Uiteindelijk besloten VVD, D66, CDA en ChristenUnie na de langste formatie ooit dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. Dat is in lijn met het advies van een speciale stikstofcommissie in 2019 onder leiding van Johan Remkes. Vooral voor D66 is dit een belangrijk punt.

Het stikstofbeleid is in de woorden van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) "echt nodig" voor de natuur én omdat er rechtszaken van natuurorganisaties klaarliggen voor het geval er aan de doelen wordt gerommeld.

Het stikstofprobleem is al tientallen jaren bekend, weet Van der Wal. "Maar ergens hebben we nooit echt durven doorpakken", zei ze maandag na overleg met provinciebestuurders.

Eenheid kabinet staat op het spel

Zo staan coalitie en kabinet voor een haast onmogelijke keuze: er is in volle overtuiging gekozen het stikstofprobleem serieus aan te pakken, maar het CDA trekt zijn handen daar nu van af. Overigens heeft de partij geen officieel verzoek gedaan het regeerakkoord aan te passen.

De eenheid van het kabinet staat daarmee op het spel, hoewel premier Mark Rutte dat probeerde te relativeren, omdat het hier om een partijleider gaat die ook in het kabinet zit. Hoekstra krijgt daarom van Rutte "ietsjes meer ruimte" om "wat eigen profiel op te bouwen". Het was rechtsstatelijk "op het randje", volgens de premier.

Het kabinet draagt naar buiten toe gezamenlijk het beleid uit en spreekt zogezegd 'met één mond'. Hoekstra overtrad deze regel met zijn uitspraak, vindt Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. "Er geldt eenheid van kabinetsbeleid. Hij (Hoekstra, red.) had het in het kabinet moeten bespreken", twitterde Voermans.

Hoekstra wil 'minimaal' 10 miljard voor koopkracht

Hoekstra deed nog een opmerkelijke uitspraak: hij is van mening dat er "minimaal 10 miljard euro" nodig is om de pijn van de hoge inflatie wat te verzachten. Kabinet en coalitie werken aan een "omvangrijk pakket" voor volgend jaar, maar houden de lippen over de inhoud en omvang tot nu toe stevig op elkaar.

Hoekstra denkt aan lagere belasting op inkomen en op energie. Bedrijven blijven wat de CDA-leider betreft niet buiten schot. "Drie kwart van de bedrijven maakt nu meer winst dan voor corona. Dan mag je van bedrijven verwachten dat ze de lonen verhogen."

Ook denkt Hoekstra aan minder vrijblijvende maatregelen zoals een hogere winstbelasting of een zogenoemde solidariteitsheffing. "Los van de techniek zal er een terecht beroep moeten worden gedaan op partijen die goed geboerd hebben."

In hoeverre de CDA'ers hun twijfels over het stikstofdoel zullen opspelen, zal dinsdag blijken. Als blijkt dat dit slecht een uitspraak voor de bühne was om de achterban gerust te stellen, leiden de christendemocraten pijnlijk gezichtsverlies. Als zij doorbijten en aanpassing van het regeerakkoord eisen, is er een kabinetscrisis.