Terwijl in Den Haag regeringspartij CDA het stikstofdoel van de helft minder uitstoot in 2030 ter discussie stelt, willen de provincies juist duidelijkheid van het kabinet. Dat bleek maandag tijdens het gesprek tussen de gedeputeerden uit alle twaalf provincies met stikstof in hun pakket en enkele kabinetsleden onder leiding van Johan Remkes.

"We doen dit als één overheid, maar we hebben wel helderheid nodig. Die helderheid zit in de doelen en moet vanuit het Rijk komen", zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Edward Stigter, die ook namens zijn collega's van de andere provincies sprak.

Peter Drenth, gedeputeerde in Gelderland, mist vooral perspectief voor de boeren. "Het gaat vooral over alles wat niet mag. Maar in de provincie hoor ik vooral: wat kan er wel? Wat is het perspectief? Dat is cruciaal."

Minister Henk Staghouwer (Landbouw) is net als premier Mark Rutte en ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) namens het kabinet aanwezig. Hij is verantwoordelijk voor een helder perspectief voor de boeren.

Staghouwer stuurde daar in juni een brief over, maar die was volgens de Tweede Kamer ondermaats. En dus werd de brief terug naar de tekentafel gestuurd. Medio september wordt een tweede poging verwacht.

Gedeputeerde Drenth benadrukt nog maar eens hoe belangrijk die brief is: "Het gaat om 100.000 mensen die in Gelderland hun brood verdienen in de agrarische sector. Dat gaat over het wezen van de provincie voor de toekomst."

Provincies houden zich volgens Remkes aan stikstofdoel

Het gebrek aan duidelijkheid viel ook gespreksleider Remkes op. "Ik dacht bij een aantal vragen: dat is toch betrekkelijk simpel te regelen?", zei hij na afloop.

Remkes kreeg de indruk dat de provinciebestuurders zich uiteindelijk zullen committeren aan het stikstofdoel van het kabinet, maar voegde er wel aan toe: "Snelheid en een snel begin zijn belangrijker dan het eindtijdstip." In Friesland en Drenthe ligt het doel van 2030 het gevoeligst, zei hij.

Dat de stikstofreductie over acht jaar jaar gehalveerd moet zijn, staat in het coalitieakkoord. Op dit moment wordt gewerkt aan een wet. Alle provinciebestuurders beloofden Remkes dat als het doel in die wet op 2030 wordt gezet, zij daar geen "eigen opvatting" over zullen hebben.

De provincies zijn misschien wel de belangrijkste bestuurslaag in het stikstofbeleid van het kabinet. Die hebben de taak het komende jaar (voor 1 juli 2023) met concrete plannen te komen over hoe het stikstofdoel van de helft minder uitstoot in 2030 gehaald kan worden.

Sinds vorige week morrelt regeringspartij CDA aan dat doel. Het jaar 2030 is voor partijleider Wopke Hoekstra "niet heilig", zei hij in een interview met het AD. En Rutte noemt het doel in 2030 uit het coalitieakkoord inmiddels "richtinggevend".

Of het stikstofdoel in het regeerakkoord wordt aangepast - waar coalitiegenoot D66 mordicus op tegen is - liet de premier vrijdag nog in het midden. Daarvoor is vanuit het CDA ook geen verzoek gekomen.

Inhoudelijk wil Rutte er weinig over kwijt, zolang Remkes nog gesprekken voert. Daarmee wordt diens rapport, waar mogelijk een advies in komt te staan, nog gewichtiger.

100 Op deze plekken in Nederland is stikstof het grootste probleem

Van der Wal: 'We hebben nooit durven doorpakken'

Volgens Van der Wal lag de nadruk in het gesprek met de provinciebestuurders niet op de doelen. "Het ging niet zozeer over doelen, maar over hoe we de trein sneller kunnen laten rijden. Want we hebben stikstofruimte nodig."

Duidelijkheid in dit dossier noemt Van der Wal ingewikkeld, want het gaat niet alleen over stikstof. "In november wordt duidelijk welke richting we voor het klimaat opgaan, dan komen nog de waterdoelen. Je voegt steeds iets toe. Dat vraagt veel van bestuurders."

Van der Wal twijfelt niet over het belang van het stikstofbeleid, benadrukt ze keer op keer. Ook nu was de bewindsvrouw duidelijk. "We hebben in Nederland tientallen jaren geconstateerd dat het anders moet. Minder stikstofuitstoot, een ander landbouwsysteem, een nieuwe agrarische sector. Maar ergens hebben we nooit echt durven doorpakken. En dat moment is nu."

Remkes spreekt al de hele maand met betrokken organisaties en bedrijven. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij als "onafhankelijk gespreksleider" het vertrouwen tussen het kabinet en sommige boerenorganisaties zou proberen te herstellen. Gaandeweg werd besloten andere partijen ook uit te nodigen.