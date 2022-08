De uitspraak van minister van Buitenlandse Zaken en CDA-leider Wopke Hoekstra over het aanpassen van het stikstofbeleid krijgt vooralsnog geen concreet vervolg. Hoekstra wil het doel van halvering in 2030 loslaten, maar er ligt geen verzoek om het coalitieakkoord aan te passen.

"Er ligt geen verzoek van een van de coalitiepartijen om het regeerakkoord aan te passen", zei premier Mark Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Het kabinet is het eens over de stikstofaanpak, benadrukt Rutte.

Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben in het coalitieakkoord afgesproken de stikstofreductie te vervroegen van 2035 naar 2030.

In een interview met het AD laat Hoekstra weten dat het doel van halvering niet per se in 2030 al gerealiseerd hoeft te zijn. "Er is een herstart van het proces nodig. 2030 is voor ons niet heilig", aldus de CDA'er in de krant.

Vanuit het kabinet werd tot nu toe juist steeds benadrukt dat er niets aan het doel kan worden aangepast.

Vooral stikstofminister Christianne van der Wal verdedigt het beleid ondanks de felle boerenprotesten, ook bij haar eigen huis. "Het raakt je natuurlijk als mens als je je zo inzet voor een dossier, dat je dan zo'n interview leest", zei Van der Wal na afloop van de ministerraad.

Hoekstra mag werken aan 'eigen profiel'

Maar onder aan de streep verandert er dus niets. Volgens Rutte sprak Hoekstra hier als CDA-leider en dan gelden er andere regels wat betreft het uitdragen van een eensgezind kabinetsbeleid, vindt de premier. "Partijleiders die ook in het kabinet zitten, zoals Hoekstra, hebben ietsjes meer ruimte."

Er moet daarom af en toe ruimte zijn om "de kleur op de eigen wangen te laten zien" en "wat eigen profiel op te bouwen", zegt Rutte.

Staatsrechtelijk noemt de premier het spannend, omdat alle kabinetsleden verantwoordelijkheid nemen voor elkaars beleid. "Het is net aan de binnenkant van de lijn gebleven", zegt Rutte daarover.

Hij waarschuwt wel dat het bij wijze van "hoge uitzondering" is en dat Hoekstra er beter "geen gewoonte" van kan maken.

De Tweede Kamer komt vervroegd terug van reces om over de kwestie te spreken. Het debat staat volgende week dinsdag op de agenda.