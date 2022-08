Minister-president Mark Rutte vindt de uitspraken van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra over het stikstofbeleid van het kabinet staatsrechtelijk gezien "op het randje". Maar Hoekstra zou als CDA-leider wat meer bewegingsvrijheid genieten. "Het kan denk ik net", zei Rutte.

Hoekstra zei vrijdag in gesprek met het AD dat het kabinetsdoel om in 2030 de uitstoot van stikstof overal in Nederland te hebben gehalveerd, niet heilig is. Daarmee laat hij een belangrijke coalitieafspraak los. Het kabinet hamerde er juist eerder op dat het zich aan het doel voor 2030 wil houden.

De CDA-leider beaamt dat de stikstofuitstoot gehalveerd moet worden, maar wil daar desnoods meer tijd voor nemen.

Rutte stond de pers bij uitzondering voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad te woord. De premier vindt dat er "staatsrechtelijk vraagtekens" bij te plaatsen zijn als een lid van het kabinet een gezamenlijk doel betwist.

De coalitiepartijen hebben vrijdagmorgen al "uitvoerig" telefonisch overleg gehad over het interview. Volgens Rutte deed het interview "hier en daar de wenkbrauwen rijzen".

D66-vicepremier Sigrid Kaag noemt de uitspraken van Hoekstra "uiterst opmerkelijk" en was erdoor verrast. "Ik had het niet zien aankomen." Van het openbreken van het coalitieakkoord is wat Kaag betreft geen sprake. De afspraken daarin zijn volgens haar "goed doordacht". Zij vindt dat de partijen die ervoor getekend hebben "ook aan de lat staan voor de uitvoering".