Het kabinetsdoel om in 2030 de uitstoot van stikstof overal in Nederland te hebben gehalveerd, is voor coalitiepartij CDA niet heilig. Dat zegt partijleider Wopke Hoekstra vrijdag in een interview met het AD.

De halvering van de stikstofuitstoot staat voor het CDA niet ter discussie, maar daar kan volgens Hoekstra desnoods meer tijd voor worden genomen. "Natuurlijk kun je op veel plekken vóór 2030 de stikstofdoelen al halen, maar als het elders langer duurt, moeten we die tijd nemen."

Hoekstra laat hiermee een belangrijke coalitieafspraak los. Het kabinet liet eerder meerdere keren weten dat het zich aan het doel van 2030 wil houden. De CDA-leider wijst erop dat de gesprekken tussen onder meer kabinet en boeren muurvast zitten. Hij pleit daarom voor een herstart van het proces.

"Ik ben dankbaar dat Johan Remkes probeert de boel vlot te trekken, maar daarmee zijn we er niet. Boeren moeten weer bondgenoot worden. Zij moeten ook een eerlijke boterham kunnen verdienen."

Het CDA zwicht met de koerswijziging volgens Hoekstra niet voor de druk van de boeren. De afgelopen weken voerden die op harde wijze actie tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Veel boerenorganisaties en andere partijen uit de agrarische sector schoven de afgelopen weken niet aan bij de gesprekken onder leiding van Remkes.