Het leven wordt in rap tempo duurder en de roep dat kabinet en coalitie moeten ingrijpen wordt steeds luider. Maar hoe groot het koopkrachtverlies is en hoeveel financiële ruimte het kabinet heeft, wordt vrijdag pas echt duidelijk.

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie beloofden deze week na overleg met het kabinet dat er wordt gewerkt aan een "omvangrijk pakket" om de pijn van de dalende koopkracht enigszins te verzachten.

Het kabinet hoopt ook op hulp buiten de politiek. Dinsdag riepen enkele bewindslieden na onderling overleg de werkgevers op de lonen te verhogen. "We kunnen dit alleen met elkaar oplossen, dus ook met de werkgevers. Er is ruimte om de salarissen te verhogen", zei minister Karien van Gennip (Sociale Zaken).

Wat het kabinet precies in petto heeft, hangt af van hoe de economie er het lopende en komende jaar voor staat. Die cijfers publiceert het Centraal Planbureau (CPB) vrijdagochtend in de Macro Economische Verkenning (MEV), voor het gemak ook wel augustusraming genoemd.

Deze raming staat centraal in de begrotingsonderhandelingen van coalitie en kabinet voor volgend jaar. Het is nog een conceptversie, de uitgebreide en definitieve raming verschijnt op Prinsjesdag (20 september).

Ogen gericht op koopkracht en inflatie

Vrijdag wordt dus bekend hoe hoog de staatsschuld dit en volgend jaar is, hoe hard de economie groeit en hoeveel werklozen we kunnen verwachten. Maar de ogen zullen met name gericht zijn op de koopkracht- en inflatieramingen.

Toen het coalitieakkoord werd geschreven, ging het kabinet voor dit jaar uit van een inflatie van 1,8 procent. In juli was dat ruim 11 procent. "De koopkracht is een zorg", zei premier Mark Rutte donderdag met gevoel voor understatement.

Voor de koopkracht schetst het CPB per inkomensgroep, inkomensbron (werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden), huishoudtype (tweeverdieners, alleenstaanden en alleenverdieners) en gezinssamenstelling (wel of geen kinderen) wat de ontwikkelingen voor dit en volgend jaar zijn. Daar moet het kabinet vervolgens mee aan de slag.

Kabinet wil zo gericht mogelijke maatregelen

Er wordt ieder jaar geprobeerd om de koopkrachtcijfers niet te ver uiteen te laten lopen, wat in voorgaande jaren meestal kon door bescheiden aan wat knoppen te draaien. Dat is nu anders wegens het immense koopkrachtverlies door de dure boodschappen en extreem hoge energieprijzen. Er is het afgelopen jaar al 6,5 miljard euro extra uitgegeven om de prijsstijgingen wat te verzachten.

De laagste inkomens hebben tot nu toe een energietoelage van 1.300 euro ontvangen en iedereen heeft geprofiteerd van de belastingvoordelen op benzine en de energierekening. Binnen de coalitie is iedereen het erover eens dat er ook volgend jaar extra geld voor moet worden uitgetrokken.

Het kabinet wil alleen nu zo gericht mogelijk de groepen helpen die dat het meeste nodig hebben. Belastingverlaging voor iedereen is dat niet. "Voor 2023 zal gerichtheid zeker een grote optie zijn", zei minister Sigrid Kaag (Financiën) voor de zomer in een debat over de koopkracht.

Kaag denkt voor volgend jaar aan "structurele koopkrachtreparatie", zei ze donderdag. Als voorbeeld noemde ze hogere lonen en een hoger minimumloon. "Dat maakt huishoudens weerbaarder tegen een economische schok."

Ook middeninkomens komen in de knel

Er wordt in de coalitie niet alleen gekeken naar de laagste inkomens, ook voor de middengroepen moet volgens de partijen financiële hulp komen. "Ik vind het heel belangrijk dat we iets voor hen doen om de schok te verzachten", zei VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans over die groepen.

Steeds meer huishoudens komen namelijk in geldnood. Het CPB berekende in juni dat vooral lage inkomensgroepen en uitkeringsgerechtigden financieel risico lopen met de hoge prijzen, maar als de prijzen hoog blijven, wordt die groep steeds groter. In het zwartste scenario zijn dat 1,2 miljoen huishoudens.

Waar al die miljarden vandaan moeten komen en ten koste van wie of wat, is vooralsnog de grote politieke vraag. Daar onderhandelen de coalitiepartijen volgende week over verder. "The devil is in the details", zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers daar deze week over.