Het kabinet overweegt dwingende maatregelen als betrokken partijen in de agrarische sector niet voldoende meehelpen om betere prijzen voor de boeren te realiseren. Hoe die er precies uit komen te zien, wil nog niemand kwijt. Vooralsnog zijn ze ook niet nodig, zei premier Mark Rutte donderdag na een gesprek met banken en bedrijven uit de boerensector onder leiding van Johan Remkes.

"Wil je ervoor zorgen dat er ook in de toekomst een sterke boerensector is, dan moet je er ook voor zorgen dat iedereen een bijdrage kan leveren: van Albert Heijn, Jumbo en Lidl tot en met de inkopers en leveranciers van producten aan de agrarische sector", zei Rutte na het gesprek in het provinciehuis van Gelderland in Arnhem.

In de stikstofcrisis komt een aantal dingen bij elkaar. Niet alleen de maatregelen die moeten leiden tot de helft minder stikstofuitstoot in 2030, zodat de natuur op veel plekken niet verder verslechtert. Er wordt ook gekeken naar het verdienmodel van de boer, die in veel gevallen het bedrijf steeds verder moest uitbreiden om rendabel te blijven. Gevolg was meer vee en meer stikstofuitstoot (ammoniak).

Banken en bedrijven moeten daarom in de ogen van het kabinet een steentje bijdragen, maar het is de vraag hoeveel en onder welke voorwaarde. Rutte: "Als het nodig is kun je dat dwingender doen, maar dat was niet de sfeer van vandaag." Daarom blijft het vooralsnog vooral bij "nadenken" van banken en bedrijven in de agrarische sector over hoe boeren "een goede boterham kunnen verdienen".

Minister Sigrid Kaag (Financiën), ook in Arnhem aanwezig namens het kabinet, voorziet bij dwang een ander probleem. "Dat is juridisch heel lastig." Daarom blijft het ook bij haar bij een morele oproep. "De financiële partners hebben een duidelijke rol. Waar je winst hebt geboekt in het verleden, ligt ook de opdracht om partners te helpen naar de toekomst te komen."

Rabo-topman: 'We leveren al substantiële bijdrage'

De belangrijkste financiële partner in de landbouw, de Rabobank, was donderdag ook aanwezig bij het gesprek in Arnhem. "Het systeem is in deze vorm niet meer houdbaar", stelt topman Wiebe Draijer.

Zo'n 85 procent van de boeren heeft een lening bij de Rabobank. Vanuit natuurorganisaties en de politiek is er veel kritiek op de manier waarop de bank betrokken is bij de uitbreiding van veel veehouderijen.

De bank is voornemens om een andere koers te varen en is daar naar eigen zeggen ook al mee begonnen. "We voeren inhoudelijke gesprekken over wat verduurzaming vraagt. We geven korting op leningen voor boeren die willen verduurzamen", zegt Draijer. Met name die rentekorting van 0,2 procent noemt hij "niet-vrijblijvend" en een "substantiële bijdrage" aan een eerlijker verdienmodel in de sector.

Toeval of niet, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer gebruikte dezelfde bewoordingen in een debat vlak voor de zomervakantie. Partijen willen dat banken en bedrijven verplicht een "substantieel aandeel" van de stikstofcrisis gaan betalen.

Voor verplichte bijdragen vreest Draijer niet. "Ik heb er vertrouwen in dat, als we duidelijk kunnen maken wat we nu al doen voor de volgende stap, dat ruim binnen de definitie van 'geen-vrijblijvende bijdrage' zal vallen."