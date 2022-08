De boodschappen en energiekosten zijn ongekend hoog. Aan de alsmaar stijgende prijzen lijkt vooralsnog geen einde te komen. Het kabinet heeft al miljarden extra uitgetrokken om de pijn wat te verzachten, maar de vraag is of het genoeg is om mensen uit de financiële problemen te houden.

De berichten zijn ronduit alarmerend. Gezinnen met twee kinderen gaven in het afgelopen jaar gemiddeld 1.440 euro meer uit aan boodschappen, bleek uit cijfers van marktonderzoeksbureau GfK.

Maar de grootste financiële klap moet nog komen. Wie nu een nieuw energiecontract afsluit, is ruim 4.000 euro meer kwijt dan een jaar geleden, becijferde vergelijkingssite Gaslicht.com.

Huishoudens met een tijdelijk energiecontract gaan dus fors meer betalen.

Kortom: de prijsstijgingen van boodschappen en energie zijn zo enorm dat we te maken hebben met de hoogste inflatie sinds 1975.

Oppositie waarschuwt al maanden voor hoge prijzen

Deze informatie is niet nieuw. Er wordt al sinds begin dit jaar door meerdere partijen in Den Haag gewaarschuwd voor de oplopende inflatie. Het kabinet heeft maatregelen genomen. De belasting op energie en brandstof is verlaagd en de armsten krijgen een energietoeslag.

Maar is dat genoeg?

De oppositie vindt van niet. Partijen waren voor de zomervakantie woest omdat het kabinet niet nog meer geld uittrok om nog dit jaar verzachtende maatregelen te nemen.

Uiteindelijk verhoogde het kabinet de energietoeslag van 800 naar 1.300 euro, onder druk van de oppositie.

Er is in totaal zo'n 6,5 miljard euro extra uitgetrokken om de pijn van de prijsstijgingen wat te verzachten. Meer zit er tot grote teleurstelling van de oppositie niet in.

Althans, niet voor dit jaar.

Kabinet werkt aan koopkrachtpakket voor 2023

Premier Mark Rutte wees er voor de zomer meerdere keren op dat het kabinet in augustus een besluit zal nemen over "aanvullende koopkrachtmaatregelen" voor volgend jaar.

Daarmee bewandelt het kabinet de traditionele besluitvormingsroute.

De volgorde is als volgt: het Centraal Planbureau (CPB) komt in augustus met de laatste ontwikkeling en cijfers van de Nederlandse economie (de concept-Macro Economische Verkenning, of cMEV) en mede op basis daarvan neemt het kabinet koopkrachtmaatregelen voor het komende jaar, die het op Prinsjesdag publiceert.

Dat is ook nu nog steeds de bedoeling, laat een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken woensdag weten. Dat departement gaat over de meeste koopkrachtmaatregelen.

Wat het kabinet gaat doen om de financiële pijn wat te verzachten, is nog niet bekend. Maar "de urgentie om iets te doen aan de energiecrisis en de gevolgen daarvan voor Nederlandse huishoudens is duidelijk aanwezig bij het kabinet", zegt de woordvoerder.

Het is een lastige kwestie, want inflatie compenseren is eigenlijk niet mogelijk. Door de hogere prijzen die we betalen aan het buitenland, zoals voor gas, worden we met zijn allen armer.

Stel dat het kabinet de lasten van bedrijven verhoogt om daarmee de compensatie voor consumenten te betalen, is de kans groot dat bedrijven die lasten weer doorberekent aan de consument. Het kabinet moet dus kijken of en hoe het deze collectieve armoede wil herverdelen.

Groeiend aantal huishoudens zit financieel klem

Normaliter wordt er niet te rigoureus aan knoppen gedraaid. Er wordt vooral gekeken of de koopkrachtplaatjes niet te veel uiteenlopen per groep.

Maar nu staat er veel op het spel. Budgetvoorlichtingsinstituut Nibud verwacht dat een op de drie huishoudens moeilijk kan rondkomen met de eigen begroting, liet het vorige maand weten. Een groeiend aantal huishoudens zit volgens het Nibud financieel klem.

Het CPB berekende in juni al dat in het slechtste geval 1,2 miljoen huishoudens in geldnood komen als de energieprijzen hoog blijven.

En die prijzen blijven hoog. Volgens Energievergelijk.nl kent Nederland sinds juli de hoogste gasprijs van Europa. De gasprijs voor Nederlandse huishoudens was in de afgelopen maand ruim twee keer zo hoog als het gemiddelde in Europa.

FNV: 'Koopkrachtclash in slowmotion'

Samen met de steeds duurder wordende boodschappen is dat een "koopkrachtclash in slowmotion", zei FNV-voorzitter Tuur Elzinga dinsdagavond bij Nieuwsuur. Elzinga pleit daarom voor hogere lonen en uitkeringen.

De voltallige oppositie - onder leiding van Kamerlid Pieter Omtzigt - vroeg het kabinet vlak voor de zomervakantie met "een langjarige strategie" te komen waarin plannen voor voedselzekerheid en energiezekerheid van Nederlandse huishoudens moeten staan.

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie blokkeerden die oproep toen, maar Omtzigt liet woensdag in een tweet weten dat hij zijn motie "zo spoedig mogelijk" opnieuw indient.

Dat zal niet eerder zijn dan 6 september. Tot die tijd heeft de Tweede Kamer reces.

Volgende week vrijdag komen de ministers weer voor het eerst sinds de zomervakantie bijeen voor de ministerraad. De druk op het kabinet om meer te doen aan de alsmaar stijgende prijzen wordt iedere dag groter.