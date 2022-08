Mark Rutte is sinds vandaag de langstzittende premier van Nederland. Hij zit nu 4.310 dagen in het Torentje. Het vorige record stond op naam van Ruud Lubbers, die premier was van 1982 tot 1994.

Rutte zit sinds 2002 in de landelijke politiek. Hij werd toen staatssecretaris van Sociale Zaken en vervolgens van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 won hij als VVD-leider de verkiezingen. Rutte vormde zijn eerste kabinet met het CDA en met gedoogsteun van de PVV.

In zijn bijna twaalf jaar als minister-president kreeg Rutte te maken met diverse crises. Daaronder zijn de nasleep van de bankencrisis, het neerhalen van vlucht MH17, de coronacrisis en nu de oorlog in Oekraïne.

Er vertrokken onder Ruttes leiding twintig ministers. Dertien van hen stapten op om politieke redenen. Zo stapte Halbe Zijlstra op omdat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

Langstzittende premiers in de naoorlogse geschiedenis Mark Rutte: 11 jaar en 292 dagen

Ruud Lubbers: 11 jaar en 291 dagen

Willem Drees: 10 jaar en 137 dagen

Jan Peter Balkenende: 8 jaar en 84 dagen

Wim Kok: 7 jaar en 334 dagen

Kabinet-Rutte IV heeft lange lijst van problemen op te lossen

Tot nu toe hield alleen het tweede kabinet-Rutte (VVD en PvdA) stand. Rutters eerste kabinet werd op 14 oktober 2010 beëdigd. Anderhalf jaar later, in april 2012, werd de stekker eruit getrokken nadat PVV-leider Geert Wilders zijn gedoogsteun had ingetrokken.

Ook het derde kabinet van Rutte (VVD, CDA, D66 en CU) maakte de rit niet af. Op 15 januari 2021 trad het af na een vernietigend rapport over het toeslagenschandaal.

Toch werd de partij van Rutte bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen weer de grootste. Zo'n twee weken later kwam Rutte als VVD-leider onder vuur te liggen. Hij had tijdens de formatiegesprekken over een andere functie voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gesproken.

Bij het debat dat op 1 april volgde, kon Rutte zich dat naar eigen zeggen niet meer herinneren. Dit leidde tot grote frustratie in de Tweede Kamer. Rutte kreeg een motie van afkeuring aan zijn broek, maar besloot toch door te gaan.

Na een zeer moeizame formatie vormde de VVD-leider opnieuw een kabinet met D66, CDA en CU. Dit kabinet moet de komende jaren veel achterstallig onderhoud opknappen. Een van de grootste uitdagingen is de stikstofcrisis. Ook de gevolgen van het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen zijn nog lang niet opgelost.