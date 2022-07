Asielzoekers zullen voorlopig niet opgevangen worden op cruiseschepen die in open water blijven. Wel wordt verder gewerkt aan plannen om mensen op te vangen op schepen die aan de wal liggen, schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Als reden noemt hij allerlei praktische bezwaren. Het is "lastig" om de schepen te bevoorraden en er kleven "veiligheidsrisico's aan opvang op zee". Daarnaast lukt het niet om schepen op en neer te laten varen om de asielzoekers van en naar het schip te brengen.

Het plan is nog altijd om ongeveer duizend mensen op te vangen op drie cruiseschepen. Het eerste schip komt naar verwachting in Velsen te liggen en moet vanaf 1 september mensen kunnen herbergen.

Een cruiseschip met plek voor duizend asielzoekers is te groot om veilig te kunnen afmeren aan de beoogde kade, meldde Rijkswaterstaat woensdag. Maar dat betekent niet dat de opvang van de baan is, schrijft NH Nieuws.

Het Rijk onderzoekt namelijk twee alternatieven: meerdere kleinere schepen gebruiken, of de kade snel aanpassen zodat die geschikt is voor een groot cruiseschip.

Het tweede schip moet vanaf oktober in gebruik zijn. Naar welke havens nog meer gekeken wordt, is onduidelijk.

Nog geen structurele oplossing

Uit de brief van Van der Burg blijkt dat een structurele oplossing vooralsnog niet in zicht is. De gemeenten zijn gevraagd om in totaal 5.625 plekken te realiseren. Daarvan zijn er nu 4.100 ingericht. De verwachting is dat dit alleen op "de zeer korte termijn" voor verlichting zorgt in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al lange tijd overbelast is.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent de komende weken drie nieuwe opvanglocaties. In Den Haag komen daardoor 400 plekken beschikbaar, in Delft 260 en in Voorschoten 120.

Vorige week werd besloten dat het makkelijker gemaakt zou worden voor het COA om panden te kopen als het daar mensen kan huisvesten. Momenteel wordt volgens Van der Burg bekeken welke plekken daarvoor in aanmerking komen.

Van der Burg schrijft ook dat hij de brandbrief van vijf maatschappelijke organisaties over de problemen in de asielopvang "zeer serieus" neemt. Het gaat om UNICEF Nederland, UNHCR Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Nederlandse Rode Kruis en VluchtelingenWerk.

Het kabinet "onderschrijft de boodschap dat kinderen en kwetsbaren niet in de buitenlucht zouden moeten verblijven". Hij belooft dat het kabinet later nog op de situatie terugkomt.