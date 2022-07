Bemiddelaar Johan Remkes heeft de uitnodigingen voor de gesprekken over de stikstofmaatregelen dinsdag de deur uitgedaan. Hij hoopt dat de genodigden en het kabinet met een open houding en zonder taboes gezamenlijk aan tafel plaatsnemen. Onder meer de grote boerenorganisaties LTO, Agractie en FDF hebben een uitnodiging ontvangen. Ze reageren terughoudend en stellen voorwaarden.

Volgens Remkes is de dynamiek rondom stikstof de afgelopen periode geëscaleerd. Daardoor zijn er "zaken misgegaan", schrijft hij in de uitnodiging. Tijdens de gesprekken wil Remkes het niet alleen over de voorgenomen kabinetsplannen hebben, maar ook over het geschade vertrouwen.

"Ik stel een open gesprek voor, waarin er geen taboes zijn", schrijft Remkes. Hij wil de komende weken verschillende gesprekken met betrokkenen en het kabinet inplannen.

De uitnodigingen zijn naar veel verschillende betrokkenen gestuurd. Het gaat om vertegenwoordigers van sectoren, bedrijven en organisaties die op een of andere manier geraakt worden door de stikstofcrisis. Dit zijn bijvoorbeeld boerenorganisaties, ketenpartijen zoals veevoerbedrijven, banken, natuur- en milieuorganisaties en vertegenwoordigers van lokale overheden.

Remkes wil ook met enkele individuele boeren in gesprek.

Remkes benadrukt dat hij onafhankelijk is

Of alle genodigden zullen komen is de vraag. Op de keuze voor Remkes als bemiddelaar kwam direct al veel kritiek. LTO, Agractie en FDF twijfelen aan de onafhankelijkheid van Remkes. Daardoor hebben ze weinig vertrouwen in het nut van de gesprekken.

Remkes is niet onbekend met het stikstofdossier. Hij leidde de commissie die twee belangrijke rapporten over de stikstofaanpak schreef. Het kabinet baseert de stikstofkoers op deze rapporten.

"Het kabinet biedt geen enkele ruimte om met de sector het echte gesprek aan te gaan over doel, planning en middelen in het stikstofdossier. Onder deze voorwaarden heeft spreken met de bemiddelaar geen zin", zei LTO toen.

Het kabinet hield voet bij stuk. Remkes heeft het volle vertrouwen van premier Mark Rutte. "Ik denk dat het goed komt", zei de minister-president begin juli tegen de pers.

Boerenorganisaties twijfelen of gesprekken nut hebben

Remkes benadrukt dinsdag zijn rol als gespreksleider. "Ik doe dit vanuit een strikt onafhankelijke rol." Hij wordt niet ondersteund door het ministerie. Ook legt hij geen verantwoording af aan het kabinet.

De boerenorganisaties reageren dinsdag nog steeds terughoudend op de uitnodiging van Remkes. Voor LTO is de deur nog niet helemaal dicht. De organisatie is "verheugd" dat Remkes zonder taboe het gesprek wil voeren. Wel twijfelen ze aan de intenties van het kabinet. LTO wil eerst van het kabinet horen of het ook zonder taboes aan tafel plaatsneemt - anders is een gesprek "weinig zinvol", vindt de organisatie.

Agractie wil ook zeker weten dat er genoeg ruimte is voor zijn standpunten. De actiegroep is zich intern aan het beraden. FDF ziet ook niet veel in de gesprekken. Het bestuur heeft dezelfde mening als LTO. "Er kan alleen gepraat worden als de doelen, meetmethoden en de planning ter discussie staan."

Remkes heeft niet de illusie dat de kou meteen uit de lucht is

Tot nu toe heeft het kabinet juist benadrukt dat het einddoel (50 procent minder stikstofuitstoot in 2030) overeind blijft.

In het persbericht van het ministerie van Landbouw van dinsdag staat wel dat het kabinet Remkes heeft verzekerd dat er "ruimte is en gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn". Het is niet duidelijk wat hier precies mee bedoeld wordt.

Remkes hoopt in ieder geval dat de gesprekken het begin van het herstel van het onderlinge vertrouwen betekenen. "Ik heb niet de illusie dat met enkele gesprekken de kou uit de lucht is en mensen het eens zijn over het pad voorwaarts. Daarvoor lijken de visies en belangen op dit moment te ver uit elkaar te liggen."