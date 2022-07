Oud-minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is vijf weken nadat hij zwaargewond raakte bij een fietsongeluk weer thuis. Dat meldt Dekker vrijdag op Instagram.

Dekker raakte begin juni zwaargewond bij een val van zijn racefiets in Monster. Een 42-jarige vrouw uit die plaats pakte hem bij zijn arm, waardoor hij ten val kwam.

De vrouw raakte Dekker niet aan vanwege zijn werk als minister, maar vanwege de manier waarop hij daar fietste. Ze werd aangehouden op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Een dag later werd ze weer vrijgelaten, maar het onderzoek loopt nog.

De 47-jarige Dekker werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden onder andere gebroken ribben, een gebroken bekken en een gebroken sleutelbeen vastgesteld.

Dekker liep in totaal vijftien botbreuken en hoofdletsel op, laat hij weten via Instagram. Na vijf weken in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum mag hij thuis verder werken aan zijn herstel.

"Iedere dag gaat het een beetje beter. Dat geeft moed. De vijftien breuken groeien langzaam maar zeker weer aan elkaar. En het hoofd vindt met wat rust ook steeds meer z'n draai", aldus Dekker.