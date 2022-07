Het kabinet haalt alvast een half miljard euro uit het stikstoffonds naar voren om plannen van provincies uit te voeren. Dat meldt minister Christianne van der Wal in een brief aan de Tweede Kamer. Een aantal provincies had al plannen ingediend om de staat van natuur, water en klimaat te verbeteren. Daarover heeft onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research nu een positief oordeel gegeven.

Van der Wal spreekt van een "grote stap vooruit". Met een bedrag van 504 miljoen euro kunnen een aantal stikstofbesparende plannen van de provincies nu al worden uitgevoerd.

Er zijn ook plannen ingediend om zogenoemde PAS-melders sneller te legaliseren. Onder het oude beleid kregen deze boerenbedrijven toestemming om zonder vergunning meer stikstof uit te stoten.

Ze hoefden alleen een melding te maken. Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 zijn deze melders nu eigenlijk illegaal.

Het kabinet wil deze bedrijven graag zekerheid geven, en haalt voor deze versnelling 250 miljoen euro uit een potje voor de opkoopregeling.