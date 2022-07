De Eerste Kamer kwam maandag bijeen om het omstreden handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada te bespreken, oftewel CETA. De coalitie is voorstander van het verdrag, maar komt zes zetels te kort in de Senaat. De PvdA, in de Tweede Kamer tegen het verdrag, gaat de regeringspartijen aan een meerderheid helpen, blijkt uit het debat. Dit leidt tot veel kritiek vanuit de rest van de oppositie, waaronder van bondgenoot GroenLinks.

"Ik vind het pijnlijk om hier te staan en kritische vragen te stellen", zei GroenLinks-senator Farah Karimi in de richting van haar PvdA-collega Ruud Koole.

GroenLinks is fel tegenstander van CETA en is "teleurgesteld" over de steun aan het verdrag van de PvdA-Senaatsfractie. Senator Karimi probeerde Koole nog aan haar zijde te krijgen: "Alle milieuorganisaties, de vakbonden en progressieve krachten zeggen 'doe het niet' en u doet het toch. Dat is gewoon niet te verklaren."

Koole vindt van wel en zegt dat zijn fractie een inhoudelijke afweging heeft gemaakt. "We zien CETA als een stap vooruit naar een betere toekomst."

Wat is het CETA-verdrag ook alweer? Vrijhandelsverdrag dat in 2017 is gesloten door de EU en Canada

Met CETA vervallen bijna alle handelstarieven die er zijn tussen de EU en Canada

Dit moet de handel tussen deze twee regio's vergemakkelijken

Akkoord kan pas in het geheel in werking treden na goedkeuring door alle parlementen van de EU-lidstaten

PvdA stond aan de wieg van CETA, maar stemde in Tweede Kamer tegen

Ruim twee jaar geleden stemde de PvdA onder leiding van fractievoorzitter Lodewijk Asscher in de Tweede Kamer nog tegen het handelsverdrag. Alleen de coalitiepartijen en Groep Van Haga stemden toen voor. Dat terwijl de PvdA in Rutte-II de minister leverde die het verdrag uitonderhandelde: Lilianne Ploumen.

Door het afhaken van de PvdA in de Tweede Kamer was het onzeker of het verdrag in de Senaat wel door een meerderheid zou worden gesteund. Maar de sociaaldemocraten voeren in de Senaat een andere koers waardoor het handelsverdrag waarschijnlijk toch een meerderheid haalt.

Oppositiepartijen vinden argumenten PvdA onbegrijpelijk

Koole kreeg maandag tijdens het debat veel kritiek van de rest van de oppositie te verduren, maar bleef CETA verdedigen. "We hebben dit verdrag zorgvuldig gewogen en zijn niet over één nacht ijs gegaan."

De PvdA-fractie vindt het van belang om in te stemmen met CETA vanwege de huidige situatie van de wereldpolitiek. Daarnaast stelt Koole onder meer dat het verdrag belangrijke stappen zet naar een duurzamere wereld. Ook vinden de PvdA-senatoren dat het een goed verdrag is voor werknemersrechten.

Bovendien beargumenteerde Koole dat zijn fractie nu wel kan instemmen met het verdrag vanwege een nieuw klachtenmechanisme dat is opgezet binnen de EU. Maatschappelijke organisaties kunnen hierdoor eenvoudig een klacht indienen bij de Commissie als bedrijven bepaalde normen niet naleven.

PVV-senator Marjolein Faber wees erop dat dit mechanisme niks heeft veranderd aan het verdrag zelf en noemde het "een fopspeen" die wordt voorgehouden. SP-senator Bastiaan van Apeldoorn vond het onbegrijpelijk dat de PvdA-fractie mede vanwege de Russische inval in Oekraïne en de gevolgen op het wereldtoneel gaat instemmen met CETA. "Nu breekt mijn klomp", zei de SP'er.

Samenwerking GroenLinks en PvdA onder een vergrootglas

Sinds de PvdA en GroenLinks hun beoogde fractiefusie in de Eerste Kamer wereldkundig hebben gemaakt, ligt de samenwerking tussen deze twee linke partijen onder een vergrootglas.

Niet verrassend stipten andere senatoren maandag aan dat ze betreffende CETA recht tegenover elkaar staan. "U wilt samen een fractie vormen: zit u hier wel met dezelfde normen en waarden?", vroeg bijvoorbeeld Senator Henk Otten.

Koole: "Onze doelen zijn gelijk, maar op de weg om er te komen, maken we een andere afweging. Dit staat de samenwerking met GroenLinks niet in de weg."

Karimi deelde deze mening, maar kon het niet nalaten om te benadrukken dat veel PvdA-leden tegen CETA zijn. "Ik ga een vraag stellen die door uw leden gesteld is. Zij kunnen hier niet aanwezig zijn, dus in kader van de samenwerking zal ik die leden vertegenwoordigen", aldus de GroenLinks-senator.