Oud-politicus Neelie Kroes lobbyde in 2015 al voor Uber, terwijl ze nog maar enkele maanden was gestopt als Eurocommissaris van digitale zaken. Dat is tegen de afspraken in die bij de EU zijn gemaakt.

Dit komt naar voren uit een datalek, waardoor Trouw, Het Financieele Dagblad, Investico en verschillende international media toegang kregen tot 120.000 interne mails, memo's en gespreksnotities van Uber.

Eurocommissarissen moeten volgens de afspraken, na te zijn gestopt, achttien maanden wachten voor ze mogen werken bij een bedrijf dat in verband staat met hun politieke werkzaamheden. Kroes stopte in november 2014 als Eurocommissaris en trad in mei 2016 aan bij Uber. Maar nu blijkt uit de gelekte mails dat ze daarvoor al meerdere keren met betrokken ministers sprak over het taxibedrijf.

Zo belde Kroes met haar contacten in Den Haag toen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2015 het hoofdkwartier van Uber binnenviel. "Neelie Kroes belt nu met de minister van economische zaken en andere mensen van de overheid om politie en toezichthouder te doen kappen", zo citeert Trouw uit een mail van de hooggeplaatste medewerkers van Uber.

Uberpop-app van taxibedrijf was illegaal in Nederland

Dat Uber in 2015 lobbyde, had te maken met een nieuwe app, die de Nederlandse overheid illegaal had verklaard. Met die app, Uberpop, hoefden chauffeurs in tegenstelling tot de 'normale' Uber-app geen taxivergunning te hebben. Omdat Uber de app toch lanceerde, ging de ILT handhaven op de illegaal rondrijdende chauffeurs. Uber probeerde ondertussen de taxiwet in Nederland aangepast te krijgen, zodat Uberpop niet langer illegaal was.

Uber zette daarvoor niet alleen Kroes in. Ook in andere landen had het bedrijf een vergelijkbare tactiek: zo werd ook de Franse president Emmanuel Macron benaderd toen hij in 2014 minister van economische zaken was, schrijft The Guardian.

Kroes zegt dat gesprekken vanwege andere functie waren

Kroes zegt in een reactie tegen Trouw dat ze vlak na haar vertrek als Eurocommissaris gesprekken voerde vanwege haar functie als speciaal gezant van Startup Delta. Daarvoor moest ze contact leggen met "een grote groep bedrijven, overheids- en maatschappelijke organisaties, met als doel om een bedrijfsvriendelijk en uitnodigend ecosysteem te promoten in Nederland".

Het ministerie zegt in een reactie daarop dat Startup Delta bedoeld was voor beginnende bedrijven, niet voor grote bedrijven als Uber.

Uber zegt strengere lobbyregels te hebben opgesteld

Uber claimt in een reactie in de krant de afgelopen vijf jaar anders te zijn gaan werken en bijvoorbeeld strengere regels te hebben met betrekking tot lobbyen. Onder de vorige topman Travis Kalanick, die vijf jaar geleden werd vervangen, ging het bedrijf inderdaad weleens de grens over. Het bedrijf vraagt de mensen te oordelen op wat ze de afgelopen vijf jaar hebben gedaan.

De gesprekken hebben er overigens niet voor gezorgd dat Uberpop kon blijven bestaan. In 2019 schikte Uber met het Openbaar Ministerie voor overtredingen van de taxiwet. Het taxibedrijf betaalde daarvoor 2,3 miljoen euro.