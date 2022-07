Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft op advies van het RIVM en het Deskundigenberaad besloten hoogrisicogroepen een vaccin aan te bieden tegen het apenpokkenvirus. Kuipers wil "zo spoedig mogelijk" beginnen met zo'n tweeduizend personen uit de zogeheten hiv-PrEP-doelgroep in Amsterdam. Vervolgens zouden ook transgender personen en mannen die veelvuldig seks hebben met andere mannen gevaccineerd kunnen worden.

Volgens Kuipers zijn er in totaal 32.000 Nederlanders die een verhoogd risico lopen om in aanraking te komen met het apenpokkenvirus.

De minister schrijft dat de uitvoering van de vaccinaties nog goed voorbereid moet worden. Volgens Kuipers is er onder de doelgroep "een grote vaccinatiebereidheid" en draagt dat bij aan de bestrijding van de apenpokkenuitbraak in Nederland.

Kuipers hoopt op voorzichtigheid van de hoogrisicogroepen. "Het duurt enige weken totdat het vaccin bescherming zal geven, zeker bij mensen die twee vaccinaties nodig hebben. De bescherming zal ook daarna niet volledig zijn."

De minister benadrukt dat momenteel vrijwel alle besmettingen gesignaleerd worden bij mannen die seks of ander intiem contact hebben met andere mannen. Hij sluit niet uit dat het virus zich bij toenemende verspreiding ook buiten die groep gaat verspreiden. "Dat is nu incidenteel het geval", aldus Kuipers, die wijst op een besmetting bij een basisschoolleerling en één vrouw.

Verspreiding van apenpokkenvirus in afgelopen weken versneld

In totaal zijn er ruim vierhonderd besmettingen met het apenpokkenvirus vastgesteld in Nederland. Dat aantal neemt snel toe. In de afgelopen zeven dagen kwamen 114 besmettingen aan het licht. Dat was bijna de snelste stijging op weekbasis sinds het apenpokkenvirus voor het eerst in Nederland opdook.

In twee weken tijd is het aantal gevallen verdubbeld. Het RIVM waarschuwde vorige week dat de komende pride-evenementen in Amsterdam en andere steden kunnen leiden tot "intensievere verspreiding" van het apenpokkenvirus binnen Nederland. De komende maand vinden er meerdere pride-evenementen plaats.