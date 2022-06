Een groot deel van de Tweede Kamer wil graag in gesprek met de boeren na de dagenlange protesten tegen de stikstofplannen die soms eindigden met geweld en intimidatie richting politici. Onder andere CDA, VVD en ChristenUnie denken aan een verzoeningscommissie, BBB pleit voor een bemiddelaar.

"Zo'n commissie moet met een onafhankelijk voorzitter het gesprek starten en de gemoederen bedaren", zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma donderdag in het Kamerdebat over de maatschappelijke onrusten met premier Mark Rutte en Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid).

"Ook vanuit de Kamer moeten we olie op de golven gooien in plaats van op het vuur."

BBB-leider Caroline van der Plas had zelf ook het plan om het gesprek tussen politiek en de boeren weer op gang te brengen met hulp van buitenaf: "Er moet iemand tussen gaan zitten."

Het idee van Heerma kwam in navolging van het pleidooi van oud-landbouwminister Cees Veerman donderdag in de Volkskrant. "De plannen gaan echt niet van tafel, maar beide partijen moeten wel met elkaar in gesprek. Of wachten we soms tot het leger moet ingrijpen?", zei Veerman. Daarbij is volgens hem empathie de helft van de boodschap.

De ChristenUnie-leider Gert-jan Segers sloot zich in het debat aan bij het idee, maar waarschuwde ook dat het "geen praatclub" moet worden. "Ik wil weer contact. Dat we met elkaar overleggen." Segers erkende dat de boeren nu te weinig perspectief hebben.

Dat perspectief had van minister Henk Staghouwer moeten komen. De minister van Landbouw, en eveneens van ChristenUnie huize, stuurde toen de stikstofplannen werden gepubliceerd een 'perspectiefbrief' van veertig kantjes, maar vrijwel de hele Kamer verwees het document vorige week naar de prullenbak.

Ook 'ongemakkelijk gevoel' bij verzoeningscommissie

Het debat over de stikstofplannen werd al hard gevoerd, daar kwam vandaag een tandje bij. Dat komt onder andere omdat agenten zijn aangevallen. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een man met een gigantische hamer op een politiebusje slaat.

Politici worden thuis opgezocht. Dat was al het geval bij minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), nu zit CDA-Kamerlid Derk Boswijk thuis vanwege onaangenaam bezoek bij hem thuis.

D66-fractievoorzitter is dan ook sceptisch over een verzoeningscommissie. "Het kan toch niet over verzoening gaan tussen de mensen die politici aanvallen en bestuurders?"

Ook Attje Kuiken (PvdA) had een "ongemakkelijk" gevoel bij een commissie. "Een commissie is een soort laatste redmiddel om het eigen onvermogen te verbloemen."

Kuiken bracht in herinnering dat Rutte het stikstofdossier drie jaar geleden "de grootste crisis in mijn negen jaar als premier" noemde. "Rutte heeft sindsdien geen regie genomen."

Rutte en Yesilgöz reageren later op de avond op de plannen vanuit de Kamer.