Na twee dagen van wilde boerenacties blijven de stikstofdoelen die het kabinet enkele weken geleden presenteerde fier overeind. Intussen wordt de toon richting politici harder en mikt boer Koos Cromwijk, inmiddels een bekende talkshowgast, op een plek in de Provinciale Staten namens de BBB van Caroline van der Plas.

Er werd een politieauto door een tractor aangereden, en werden hooibalen in brand gestoken voor een stadhuis, er werd mest op de snelweg uitgereden en er werden bestuurders geïntimideerd.

De oogst van twee dagen boerenprotest deze week.

Premier Mark Rutte, die zich tot nu toe stilhield, noemt het dinsdag op een persconferentie "onacceptabel".

"We zullen het recht op demonstratie altijd verdedigen", vult minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) aan. "Maar grondrechten mogen niet misbruikt worden."

Rutte herinnert de boeren eraan dat een verzuurde bodem door te veel stikstof ook nadelig is voor de agrarische sector zelf. En hij wijst ze er ook op dat de rechter de aanleg van wegen en het bouwen van huizen zal verbieden als er nu niets gebeurt. "Dus de stikstofmaatregelen zijn noodzakelijk", aldus de premier.

Sfeer richting politici met andere mening wordt grimmiger

Een klein uur na die oproep verzamelen enkele tientallen boeren zich met hun tractors en twee koeien voor de ingang van het Tweede Kamergebouw. Er wordt namelijk gestemd over de moties die vorige week bij het stikstofdebat werden ingediend.

Na dat debat werd boer Cromwijk ineens een bekende Nederlander. Hij uitte zijn frustraties ten overstaan van enkele Kamerleden. BBB-Kamerlid Van der Plas (BBB) zette het emotionele betoog op Twitter.

"Ik heb sindsdien weinig tijd meer gehad voor mijn koeien", zegt Cromwijk bij het protest voor het Tweede Kamergebouw. Hij is aanwezig omdat hij het als zijn taak ziet het geluid van de boeren te vertolken. "Ik heb mijn wanhoop hier in Den Haag en in de media al kunnen laten horen."

De boeren krijgen steun van Kamerleden die een kijkje komen nemen. PVV-leider Geert Wilders hekelt Ruttes optreden, terwijl hij een koe aait. "Hij gooit alleen maar olie op het vuur." Kamerlid Wybren van Haga trekt een shirt met de tekst 'Trots op de boer' aan. Van der Plas loopt al dagen rond met een boerensjaaltje.

Maar de stemming verandert als D66-Kamerlid Tjeerd de Groot naar buiten komt. Er klinkt gefluit en enkele demonstranten schelden hem uit. Vorige week werd De Groot door de veiligheidsdienst nog afgeraden naar het boerenprotest in Stroe te komen.

De sfeer richting de D66'er is grimmiger geworden vergeleken met eerdere boerendemonstraties.

Boeren protesteren bij het Tweede Kamergebouw. Boeren protesteren bij het Tweede Kamergebouw. Foto: ANP

Boer Cromwijk mikt op plek in Provinciale staten voor BBB

Die wanhoop komt voort uit het negeren van de boeren door de politiek. Een verkeerde keuze, vindt Cromwijk. "De sector kwam in 2019 met een eigen plan, maar er wordt niet naar ons geluisterd."

Tenminste, niet door alle partijen, want in BBB, PVV, Van Haga en Pieter Omtzigt ziet Cromwijk nog wel bondgenoten. Het CDA - van oudsher de boerenpartij - noemt hij niet. "Als Derk (CDA-Kamerlid Boswijk, red.) echt voor de boeren staat, dan spreekt hij zich op dit moment uit. Dan zegt hij niet: 'Over tien jaar zullen jullie mij dankbaar zijn'."

Op de vraag wat hij zelf doet over tien jaar doet, antwoordt hij glimlachend: "Dan zit ik in de politiek." Cromwijk, die vroeger SGP stemde en ook sympathiseerde met FVD en PVV, sluit zich aan bij de BBB van Van der Plas, die hij vrijdagavond thuis had ontvangen. "Ik heb nu een halve week ervaring in de politiek. Ik voel dat het nu zo hard nodig is."

Hij hoopt op een plek in de Provinciale Staten van Utrecht namens BBB na de verkiezingen in maart volgend jaar, al houdt hij nog een slag om de arm. "Die lijst is nog niet samengesteld." Van der Plas bevestigt dat Cromwijk zich bij haar partij heeft aangemeld.

De protesten hebben uiteindelijk geen effect op de stikstofplannen. De oproep om het stikstofbeleid aan te passen, wordt door slechts 32 Kamerleden gesteund (107 zijn tegen). Ook andere pogingen om de kabinetskoers te verleggen, wordt met een grote meerderheid verworpen.

Tegen het einde van de middag keren de boeren weer huiswaarts.