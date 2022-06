De invoering van een correctief bindend referendum is van de baan. Het CDA gaat tegenstemmen, heeft CDA-Kamerlid Inge van Dijk dinsdag laten weten. Voor het wetsvoorstel is een tweederdemeerderheid nodig. Met de tegenstemmen van de christendemocraten wordt die niet gehaald.

Hoewel deze week niet over het initiatiefvoorstel van de SP wordt gestemd, heeft het CDA alvast laten weten volgende week tegen te stemmen. Het CDA wil geen correctief bindend referendum op landelijk niveau en ook niet op lokaal en provinciaal niveau.

De SP had het oorspronkelijke wetsvoorstel gesplitst. Dat deed de partij in de hoop het CDA alsnog over de streep te trekken, maar dat is dus mislukt.

Van Dijk had al eerder laten weten tegen een landelijk referendum te zijn. In de afgelopen weken heeft ze CDA-fractievoorzitters door het hele land gevraagd of zij zo'n lokaal en provinciaal referendum zien zitten. Met een verhouding van negentig tegen en tien voor is het voor Van Dijk duidelijk, licht ze toe.

De CDA-fractievoorzitters zien een noodrem niet zitten, zegt Van Dijk. Ze voelen veel meer voor burgers bij de beleidsvorming betrekken, dus voordat er al een besluit ligt. Daarvoor pleitte het Kamerlid al eerder in het debat over het wetsvoorstel.

Via een landelijk referendum kunnen Nederlanders zich uitspreken over een wet die door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, maar nog niet is ingevoerd. Bij een lokaal referendum kunnen inwoners van een gemeente door de gemeenteraad genomen besluiten tegenhouden of juist bekrachtigen.

Nederland heeft nooit correctief bindend referendum gehad

Nederland heeft nog nooit een correctief bindend referendum gehad. Drie pogingen - tussen 1996 en 2017 - strandden stuk voor stuk, net zoals nu, in tweede lezing. Doorat het om een grondwetswijziging gaat, moeten beide Kamers voor en na verkiezingen over het voorstel stemmen.

Tussen 1 juni 2015 en 10 juli 2018 was er wel een raadgevend referendum. Daarbij is de regering niet verplicht om de uitslag over te nemen.

In die drie jaar zijn er twee referenda geweest. De eerste werd gehouden op 6 april 2016, over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne.

Op 21 maart 2018 volgde het referendum over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel de sleepwet genoemd. Beide keren was een meerderheid tegen, maar nam de regering de uitslag niet over.

Het wetsvoorstel van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren om het raadgevend referendum weer af te schaffen, werd door een meerderheid in Tweede en Eerste Kamer aangenomen.