De eerste openbare verhoren van de gaswinningenquete leverden maandag een beeld op van de impact die de gaswinning heeft gehad op Groningers. De getuigen vertelden soms geëmotioneerd hun verhaal. "Hoe kan het dat wij als Groningers zo lang niet zijn gehoord? Den Haag kent ons niet. Ze komen alleen als er centen te halen zijn", sprak gedupeerde Sijbrand Nijhoff.

Voordat Nijhoff zijn verhaal mocht doen, was het de beurt aan Herman de Muinck (73). Hij heeft zo'n beetje alle aspecten van de gaswinning meegemaakt in zijn leven: van de ontdekking van het gasveld tot aan schade en waardevermindering van zijn woning.

De Muinck werd als tienjarig jongetje in 1959 door medewerkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) tegengehouden op weg naar bietenboer Kees Boon, bij wie hij als bakkerszoon brood bezorgde. Op het land van Boon werd de gasbel ontdekt en werden boortorens geslagen.

De gasvondst werd in het begin nog ervaren "als een zege", maar in de jaren erna veranderde dit beeld. "Het gas werd gezien als een pinautomaat voor de Staat en de oliebedrijven, waar Groningen zelf niet veel van merkte", vertelde De Muinck.

Volg komende maanden het nieuws rond de parlementaire enquête naar de gaswinning Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

'Den Haag stak de vlag uit, maar vergat de Groningers'

"Den Haag stak in 1959 de vlag uit, maar wist niet dat er Groningers woonden. Die zijn ze helemaal vergeten in het verhaal", verwoordde Nijhoff (81) dit gevoel. Hij werd maandag als tweede verhoord. De voormalig paardenboer voelde al een aardbeving in 1985. "De paarden stonden toen rechtop in de box."

Eind jaren tachtig ontdekte De Muinck de eerste schade aan zijn schoorsteen. De verzekeraar raadde hem aan om met de NAM te gaan praten, maar hij ving bot. Al die tijd kon hij nergens heen met schadeclaims. Voor de buren was het "van hetzelfde laken een pak". Pas drie jaar later werd erkend dat aardbevingen het gevolg konden zijn van de gaswinning.

De zwaarste klap kwam uiteindelijk jaren later, in 2012. De beving bij Huizinge was een kantelpunt. Nijhoff: "Deze voelde anders. Schilderijen vlogen heen en weer, koffiekopjes vielen van tafel. Dat je dat meemaakt, is verschrikkelijk." Hij zag zijn vrouw staan met "een spierwit gezicht". "Dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

Gek genoeg dacht Nijhoff destijds dat dit wel eens "de verlossing" van de Groningers kon zijn. "Misschien willen ze nu geloven dat er bevingen zijn", dacht hij.

'Ik zat er doorheen, eerlijk waar'

Nijhoff meldde net als De Muinck schade bij de NAM. "Dan begint het gelazer pas. Daar is een beving nog niks bij", zei Nijhoff bozig. Hij voerde vijf jaar lang een slepende rechtszaak tegen de NAM, de Staat en Energie Beheer Nederland (EBN). Uiteindelijk trof hij een schikking. "Ik zat er doorheen, eerlijk waar."

Naast het schadeproces was de woning van De Muinck 10 procent minder waard toen hij het in 2013 te koop zette. Volgens een makelaar was het "besmet gebied" geworden. De Groninger kwam hierdoor niet in de problemen, maar vroeg zich af: "Hoeveel mensen zullen er in dit gebied wonen met woningen die onder water staan?"

Verhalen van De Muinck en Nijhoff zijn 'meer representatief dan je zou willen'

In de middag werden de openbare verhoren vervolgd met Susan Top. In haar functie als voormalig secretaris van belangenorganisatie Groninger Gasberaad sprak ze veel met bewoners, maar zat ze ook met de betrokken partijen om de tafel.

Top kreeg meteen de vraag of de verhoren van de twee gedupeerden representatief zijn voor de rest van Groningen. "Meer dan zou je willen", antwoordde ze. Top vertelde dat ze zich veel zorgen heeft gemaakt om Nijhoff en andere Groningers die eraan onderdoor gingen. "Je ziet mensen de afweging maken. Wat is het ons waard? Ten koste van wat gaan we ons gelijk halen?"

“Nee, de overheid heeft niet geluisterd.” Susan Top, voormalig secretaris Groninger Gasberaad

De enquêtecommissie ging daarna urenlang met Top in op haar ervaringen met de schadeafhandeling en versterkingsoperatie. Die verliepen beide allesbehalve vlot onder leiding van de NAM en zijn nog steeds niet goed georganiseerd onder de vleugels van de Staat.

"Heeft de overheid voldoende geluisterd naar maatschappelijke organisaties?", vroeg de commissie. Top vertelde dat het Gasberaad, dat vele adviezen gaf, geen enkele keer een uitnodiging heeft gehad. Ze vond het heel teleurstellend. "Dus nee, de overheid heeft niet geluisterd."

'Deze scheuren zitten ook in de Groningse mens'

De Muinck en Nijhoff hopen op "gerechtigheid" en dat de onderste steen boven komt, want ze zitten nog met veel vragen. Zo willen ze onder meer weten waarom er nooit geluisterd is naar experts, en waarom de gaswinning in 2013 ondanks een dringend advies alsnog is verhoogd. "Dit had voorkomen kunnen worden, maar dan had je wel moeten luisteren", concludeerde De Muinck.

"Deze scheuren zitten ook in de Groningse mens. Laat het een voorbeeld zijn: niet nog meer scheuren willen, niet nog meer juristen erop af sturen", sloot Nijhoff zijn verhoor af. Daarbij liet hij een foto zien van de schade aan de balken van zijn schuur.